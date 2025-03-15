حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. دار الإفتاء تحذر

حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم، تساؤلات كثيرة يطرحها المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، مستفسرين عن بعض الأمور الفقهية التي قد تحدث لهم لبسًا، مثل صيام المريض، وصيام المسافر، وبعض الأحكام الأخرى.

حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم، وتتولى دار الإفتاء المصرية الإجابة عن كل الأسئلة التي تردها من خلال منصاتها الرسمية وموقعها الإلكتروني والفتوى الهاتفية وغيرها، وكذلك اللقاءت التلفزيونية والتي يظهر فيها إمناء الدار للرد على أسئلة السائلين.

حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم، وكان من الأسئلة التي وردت الدار مؤخرًا هي حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم مخافة على حياته ولتضرر صحته من الصيام، وقد أجابت الدار على السؤال عبر موقعها الإلكتروني ويستعرض الموجز نص السؤال ونص الإجابة في السطور التالية.

حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم

وجاء في نص السؤال والذي أجاب عنه الدكتور نظير عيا مفتي الجمهورية: ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟ فرجلٌ مريض بالقلب أُجرِيَت له عملية قسطرة، وقد نهاه الطبيب عن الصيام في رمضان، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمرَ الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟.

وردت الدار على لسان المفتي مِن المقرر شرعًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ونهت عن كل ما من شأنه أن يوقع المسلم في المشقة أو يعرضه للخطر أو الضرر.

وتابعت: قد أناطت الشريعة الإسلامية التكليف بالاستطاعة، فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

وأضاف: ومِن أَجْل ذلك عَقَّب اللهُ تعالى فَرْضَ الصوم بالتيسير على مَن يَشُقُّ عليه مشقةً غير معتادة لنحو مرض أو سفر، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

وأضاف: والمعنى: إناطة رُخصة الإفطار في رمضان بالمرض والقضاء عند زواله؛ لأن "تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعِلِّيَّة.

حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم وما يجب عليه إن أفطر

وأشار إلى أنه: إذا زاد على الصائم مع المشقة خوف الضرر أو الخطر أو الهلاك وكان ذلك بإخبار الطبيب الثقة المختص، فقد نص جمهور الفقهاء على وجوب الفطر للمريض في هذه الحالة، ولدخول ذلك في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، والواردة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

وأختتم مفتي الجمهورية فتواه بـ: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمريض الذي نهاه الطبيبُ الثقةُ المختصُّ عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر، وإن صام فعليه المؤاخذةُ وإثمُ المخالفةِ والإلقاءِ بالنفس إلى التهلكة شرعًا، وعليه قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، فإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ إطعام مسكينٍ عن كلِّ يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.

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