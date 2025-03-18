عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام .. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على معرفة عدد ساعات الصيام يوميًا، خاصة مع اختلاف التوقيت من مدينة لأخرى.

ويعد اليوم الثامن عشر من رمضان 2025 من الأيام التي يزداد فيها التقرب إلى الله، حيث يسعى الصائمون إلى اغتنام العشر الأواخر من الشهر الكريم بالطاعات والعبادات، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025، وموعد أذان المغرب، وفقًا للتوقيت المحلي في مصر.

عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025

يحين موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 في تمام الساعة 6:05 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات.

عدد ساعات الصيام اليوم 18 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 18 رمضان 2025 حوالي 13 ساعة و50 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من وقت الإمساك قبل الفجر وحتى أذان المغرب في تمام الساعة 6:05 مساءً، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من العبادات والدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة.

عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم انفعنا بما علَّمتنا، وعلِّمنا ما ينفعنا، وزِدنا علمًا وفقهًا وفهمًا يا رب العالمين.

اللهم اغفر لنا، واغفر لوالدينا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وارزقنا حسن الخاتمة يا كريم.

اللهم نبّهنا في هذا اليوم لبركات الأسحار، ونوّر قلوبنا بضياء أنوارها، ووجّه جوارحنا لاتباع طريق الخير، يا منوّر قلوب العارفين.

اللهم بشّرنا بما يسرّنا، واصرف عنّا ما يضرّنا، وثبّت يقيننا، وارزقنا الحلال الذي يكفينا، وأبعد عنّا كل ما يؤذينا يا رب العالمين.

عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025

اجعل في قلوبنا نورًا، وفي أسماعنا نورًا، وفي أبصارنا نورًا، وعن يميننا نورًا، وعن شمائلنا نورًا، يا الله.

يا رب اجعل هذا اليوم مليئًا بالخيرات والبركات، واكتبنا من المقبولين في عبادتك، ولا تجعلنا من المحرومين من نفحات رحمتك.

نسألك يا الله الرحمة والمغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وامنحنا نصيبًا من كل خير تقسمه لعبادك في هذا اليوم.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، وأحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزِنا يوم نلقاك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، يا أرحم الراحمين.

عدد ساعات الصيام فى 18 رمضان 2025

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