مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي أحد أركان الإسلام الأساسية وأول ما فرضه الله من العبادات على المسلمين، وهي فريضة يومية يؤديها كل مسلم بالغ وعاقل خمس مرات يومياً، كما أنها وسيلة للتواصل المباشر بين العبد وربه، وقد وردت في القرآن الكريم في العديد من الآيات التي تشير لأهميتها وفرضيتها، منها قوله تعالى في سورة طه الآية 14 ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤﴾ .

كما ذكرت أيضاً في الحديث الشريف :"بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، وهذا يؤكد مكانتها العالية في الدين الإسلامي، كما أنها أول عبادة يحاسب المسلم عليها يوم القيامة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

وقت صلاة الظهر 12:04 م

وقت صلاة العصر 29: 3م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:21م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

وقت صلاة الظهر 12:09م

وقت صلاة العصر 3:34م

وقت صلاة المغرب 6:09 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م.





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 4:33ص

وقت صلاة الظهر 12:00 م

وقت صلاة العصر 3:25 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م.



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:27ص

وقت صلاة الظهر 11:52ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:08 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:12م

مواقيت الصلاة

وفرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة للمدينة المنورة، وقد كانت بداية فرضها خمسين صلاة ثم تخففت لخمس صلوات، لكنها في نفس الوقت تعادل خمسين في ميزان الحسنات، وبذلك تعتبر أحد أركان الدين التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي لا تسقط عن المسلم إلا في حالات معينة، مثل الحيض أو النفاس عند المرأة، لذلك تكتسب الصلاة مكانة كبيرة في حياة المسلم، حيث تعزز علاقة العبد مع الله تعالى، وتحث المسلم على الاستمرار في تقوى الله، وتجعله يشعر بالراحة النفسية والسكينة في كل لحظة.

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