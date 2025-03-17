مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 رمضان 2025 في المحافظات.. إليك فروق التوقيت

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعد من أعظم العبادات وأسمى الشعائر التي فرضها الله على عباده، فقد جعلها ركنًا أساسيًا من أركان الدين، قال رسول الله ﷺ:" بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، وهذه العبادة ليست مجرد شعيرة دينية، بل هي وسيلة تواصل بين العبد وربه، وهي أساس صلاح العمل وصحة النية.

متى فرضت الصلاة؟

وفرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، وكانت بداية فرضها خمسين صلاة، ثم خففت لخمس صلوات يوميًا، وهذا يُظهر أهمية هذه العبادة في حياة المسلم، فالصلاة لا تقتصر على كونها واجبًا دينيًا فقط، بل هي رابط روحي يقي المسلم من الذنوب ويهديه إلى الطريق الصحيح، وقد ذكرت في الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على مكانتها العظية، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ سورة البقرة الآية 43.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 17 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

وقت صلاة الظهر 12:04 م

وقت صلاة العصر 29: 3م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:21م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 17 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

وقت صلاة الظهر 12:09م

وقت صلاة العصر 3:34م

وقت صلاة المغرب 6:09 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م.



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

وقت صلاة الظهر 12:00 م

وقت صلاة العصر 3:25 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:27ص

وقت صلاة الظهر 11:52ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:08 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:12م

والصلاة هي مرآة المسلم، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله، لهذا فهي تظل الأساس الذي يبني عليه المسلم علاقة طيبة مع الله تعالى، وتظل مفتاحًا لنجاحه في الدنيا والآخرة.

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