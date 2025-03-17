مواقيت الصلاة يوم الاثنين 17 رمضان 1446 هـ في مصر

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان الكريم على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة مواقيت السحور والإفطار المرتبطة بصلاتي الفجر والمغرب، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز مواقيت الصلاة يوم الاثنين 17 رمضان 1446 هـ الموافق 17 مارس 2025 م في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية وفقًا للتوقيت المحلي الصادر عن هيئة المساحة المصرية.

أهمية مواقيت الصلاة في رمضان

تحديد أوقات الصلاة أمر ضروري للصائمين، إذ يشير أذان الفجر إلى نهاية وقت السحور وبداية الصيام، بينما يكون أذان المغرب هو موعد الإفطار، وأذان العشاء بداية لصلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية

القاهرة

الفجر: 4:36 ص

الشروق: 6:02 ص

الظهر: 12:03 م

العصر: 3:29 م

المغرب: 6:05 م

العشاء: 7:22 م



الإسكندرية

الفجر: 4:40 ص

الشروق: 6:08 ص

الظهر: 12:08 م

العصر: 3:34 م

المغرب: 6:10 م

العشاء: 7:28 م



مواقيت الصلاة في بعض المحافظات المصرية

المنصورة

الفجر: 4:34 ص | الشروق: 6:02 ص | الظهر: 12:03 م | العصر: 3:29 م | المغرب: 6:04 م | العشاء: 7:22 م



أسيوط

الفجر: 4:38 ص | الشروق: 6:02 ص | الظهر: 12:04 م | العصر: 3:30 م | المغرب: 6:05 م | العشاء: 7:20 م



بني سويف

الفجر: 4:37 ص | الشروق: 6:03 ص | الظهر: 12:04 م | العصر: 3:30 م | المغرب: 6:05 م | العشاء: 7:22 م



سوهاج

الفجر: 4:37 ص | الشروق: 6:00 ص | الظهر: 12:01 م | العصر: 3:27 م | المغرب: 6:03 م | العشاء: 7:18 م



قنا

الفجر: 4:33 ص | الشروق: 5:56 ص | الظهر: 11:57 ص | العصر: 3:23 م | المغرب: 5:59 م | العشاء: 7:13 م



مطروح

الفجر: 4:51 ص | الشروق: 6:18 ص | الظهر: 12:19 م | العصر: 3:45 م | المغرب: 6:21 م | العشاء: 7:39 م



دمياط

الفجر: 4:32 ص | الشروق: 6:00 ص | الظهر: 12:01 م | العصر: 3:27 م | المغرب: 6:02 م | العشاء: 7:21 م



كفر الشيخ

الفجر: 4:36 ص | الشروق: 6:04 ص | الظهر: 12:05 م | العصر: 3:31 م | المغرب: 6:06 م | العشاء: 7:24 م



السويس

الفجر: 4:31 ص | الشروق: 5:57 ص | الظهر: 11:58 ص | العصر: 3:24 م | المغرب: 5:59 م | العشاء: 7:17 م



أسوان

الفجر: 4:33 ص | الشروق: 5:55 ص | الظهر: 11:57 ص | العصر: 3:22 م | المغرب: 5:58 م | العشاء: 7:11 م

تعد مواقيت الصلاة عنصرًا أساسيًا في تنظيم يوم المسلم خلال شهر رمضان، حيث تساعده على أداء العبادات في وقتها.

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