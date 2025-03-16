مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الدين، وهي العبادة التي فرضها الله على المسلمين لتمثل الوسيلة الأقرب للمناجاة والتواصل مع الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"،

كما أشار الرسول إلى أهميتها كعنصر أساسي في بناء الإسلام وأركانه، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، ويوضح الله تعالى وجوب إقامة الصلاة من أجل توثيق العلاقة بين العبد وربه، وإحياء ذكره سبحانه في حياة المسلم اليومية.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة 16 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت صلاة الظهر 12:04 م

وقت صلاة العصر 29: 3م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:21م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 16 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

وقت صلاة الظهر 12:09م

وقت صلاة العصر 3:34م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:26 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:34ص

وقت صلاة الظهر 12:00 م

وقت صلاة العصر 3:25 م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28ص

وقت صلاة الظهر 11:52ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:12م

مواقيت الصلاة

كما تعد الصلاة من أعظم العبادات التي تحاسب عليها الأمة في يوم القيامة، وقد ورد في الحديث الشريف:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته"، وهذا يبرز مكانتها وعلو منزلتها، كما أكدت العديد من آيات القرآن الكريم على فرضيتها وضرورتها، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ البقرة الآية 110.

والصلاة لا تقتصر على كونها عبادة فردية فقط، لكنها في جوهرها عملية تربوية تهدف لترسيخ معاني العبادة والتقوى في قلب المسلم، كما تجعل حياته أكثر قربًا من الله تعالى.

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