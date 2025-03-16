موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 رمضان في مختلف المحافظات

يسعى المسلمون في جميع أنحاء مصر إلى الاطلاع على مواقيت الصلاة يوميًا، خاصةً أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في أداء الصلاة في وقتها وبدء اليوم بالعبادة. وتختلف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في القاهرة:4:37

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:41 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:37ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:36ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:36

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:39ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:38ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:37ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:40 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:34 ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:52 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:29 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:33ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:00 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:20 ص

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:28ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:39ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:38ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:36ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:36 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:23ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:32ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:39ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:35 ص

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