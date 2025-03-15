موعد صلاة الضحى اليوم الأحد 16 رمضان 2025.. في كل محافظات مصر

موعد صلاة الضحى، يعتبر موعد صلاة الضحى من المواعيد المهمة والتي يحرص الكثير من المسلمين معرفتها على وجه التحديد لأداء سنة الضحى، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعدها.

موعد صلاة الضحى في محافظات مصر

موعد صلاة الضحى، ووفقًا لدار الإفتاء المصرية فإن صلاة الضحى تكون بعد 25 دقيقة من شروق الشمس، وذلك بحسب ما أفتت به دار الإفتاء لتحديد وقت صلاة الضحى.

موعد صلاة الضحى

موعد صلاة الضحى، وإليكم قائمة بموعد شروق الشمس لكل محافظات مصر، كل ما عليك هو الانتظار مدة 25 دقيقة بعد التوقيت الموضح في السطور التالية ثم أداء الصلاة بعدها، وتشرق الشمس في محافظات مصر كالتالي:

القاهرة:6:03 صباحًا

الإسكندرية: 6:09 صباحًا

طنطا: 6:05 صباحًا

المنصورة:6:03 صباحًا

الزقازيق: 6:03 صباحًا

أسيوط: 6:04 صباحًا

سوهاج: 6:01 صباحًا

بني سويف: 6:04 صباحًا

المنيا: 6:05 صباحًا

قنا:5:57 صباحًا

أسوان: 5:56 صباحًا

مطروح: 6:20 صباحًا

الغردقة: 5:53 صباحًا

الخارجة: 6:07 صباحًا

الإسماعيلية: 6:00 صباحًا

دمياط: 6:01 صباحًا

السلوم: 6:28 صباحًا

نويبع: 5:50 صباحًا

حلايب: 5:41 صباحًا

شرم الشيخ: 5:51 صباحًا

الفيوم: 6:05 صباحًا

6 أكتوبر: 6:05 صباحًا

كفر الشيخ: 6:05 صباحًا

موعد شروق الشمس الأحد 16 رمضان

الحامول: 6:04 صباحًا

بلطيم: 6:04 صباحًا

طابا: 5:51 صباحًا

رأس سدر: 5:58 صباحًا

الطور: 5:54 صباحًا

دهب: 5:50 صباحًا

أبوزنيمة: 5:56 صباحًا

رأس غارب: 5:55 صباحًا

القصير: 5:51 صباحًا

برنيس:5:46 صباحًا

سفاجا:5:52 صباحًا

مرسى علم: 5:48 صباحًا

شلاتين: 5:45 صباحًا

سيدي براني: 6:25 صباحًا

الضبعة: 6:15 صباحًا

العلمين:6:13 صباحًا

واحة سيوة: 6:26 صباحًا

موط (الداخلة): 6:12 صباحًا

الفرافرة: 6:16 صباحًا

البويطي: 6:13 صباحًا

باريس:6:06 صباحًا

المحلة الكبرى: 6:05 صباحًا

الحمام: 6:11 صباحًا

نجع حمادي:5:59 صباحًا

بورسعيد: 5:59 صباحًا

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