موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025.. اعرف وقت فطارك

موعد اذان المغرب اليوم 18 .. مع حلول اليوم الثامن عشر من رمضان 2025، يترقب المسلمون في مصر موعد أذان المغرب إيذانًا بحلول وقت الإفطار بعد يوم من الصيام والتعبد.

ويحرص الكثيرون على معرفة التوقيت الدقيق للأذان، خاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم، التي تحمل نفحات روحانية عظيمة وفرصة لمضاعفة الأجر والثواب، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، مع الإشارة إلى فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام اليوم في 18 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 18 رمضان 2025 حوالي 13 ساعة و50 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من وقت الإمساك قبل الفجر وحتى أذان المغرب، وتختلف مدة الصيام من مدينة لأخرى بفارق دقائق قليلة وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من العبادات والدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة.

دعاء عند سماع الاذان

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، نور النور، الذي به تنشرح الصدور، وتنفرج الأمور، زينة الأكوان وسر الحب المكنون، بعدد كل ما قال له الله "كن فيكون"، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

يا عزيز يا غفور، يا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم، يا نور السماوات والأرض.

للهم أنت ربي، تعلم خفايا قلبي، ولا يخفى عليك شيء، فاللهم ارزقني طمأنينة من عندك تزيل عني كل هم. أعوذ بك يا الله من ضيق القلب وشعور لا يُشكى ولا يُفهم.

اللهم أرح قلبي بما أنت أعلم به، ولا تجعلني أشكو همي إلا إليك، فأنت أرحم الراحمين، وأفوض إليك أمري كله، فدبر لي فإني لا أحسن التدبير.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، وأعوذ بك أن أقول الزور، أو أقترف الفجور، أو أن أخدع نفسي بغرور.

اللهم احفظني من شماتة الأعداء، ومن الأمراض التي لا دواء لها، ومن خيبة الأمل وزوال النعمة، وأعوذ بك من فقدان ما وهبتني بعد عطائك الكريم.

اللهم ارزقنا العوض الجميل بعد الصبر الطويل، واجبر قلوبنا جبرًا يتعجب له أهل السماء والأرض، واستجب دعواتنا التي طال انتظارها.

اللهم لا تحبط لنا رجاء، ولا ترد لنا دعاء، واكتب لنا الخير في كل اختيار، والنور في كل عتمة، والتيسير لكل عسير، وحقق لنا كل ما نتمنى برحمتك وكرمك.

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان

يحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:05 مساءً، ليُعلن بذلك انتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار، ويحرص المسلمون على انتظار هذا الوقت بكل شوق، حيث يعتبر لحظة استجابة للدعاء وفرصة للتقرب إلى الله، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، تتضاعف البركات، ويزداد السعي للعبادة والذكر، سائلين الله القبول والمغفرة.

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم

حددت إمساكية شهر رمضان موعد الإمساك وأذان الفجر ليلة الثلاثاء 18 رمضان في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين في باقي المحافظات، ويحين وقت السحور عند الساعة 2:14 صباحًا، فيما يكون الإمساك عند 4:16 صباحًا، ويتبعه أذان الفجر في تمام 4:36 صباحًا، أما موعد الإفطار فيأتي مع أذان المغرب في تمام 6:05 مساءً، فيما تُقام صلاة العشاء والتراويح عند الساعة 7:22 مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025

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