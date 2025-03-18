موعد اذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

موعد اذان الظهر.. مع دخول اليوم الثامن عشر من رمضان 2025، يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة لأداء الفروض في أوقاتها، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تزداد فيها الروحانيات ويتقرب فيها العباد إلى الله.

ويعد موعد أذان الظهر من المواقيت المهمة التي تحدد منتصف النهار وتذكّر المسلمين بأداء الصلاة في وقتها. في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد أذان الظهر في القاهرة والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، مع الإشارة إلى فروق التوقيت بين المحافظات المختلفة.

موعد اذان الظهر

موعد اذان الظهر فى محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 12:03 م

موعد أذان الظهر في الشيخ زايد: 12:05 م

موعد أذان الظهر في العبور: 12:03 م

موعد اذان الظهر فى محافظة الزقاويق

موعد أذان الظهر بالزقازيق: 12:03 م

موعد أذان الظهر بسوهاج: 12:01 م

موعد أذان الظهر ببني سويف: 12:04 م

موعد اذان الظهر

موعد اذان الظهر فى محافظة المنيا

موعد أذان الظهر بالمنيا: 12:06 م

موعد أذان الظهر بقنا: 11:58 ص

موعد أذان الظهر بأسوان: 11:58 ص

موعد اذان الظهر فى محافظة مطروح

موعد أذان الظهر بمطروح: 12:27 م

موعد أذان الظهر بالغردقة: 11:53 ص

موعد أذان الظهر بالإسماعيلية: 12:00 م

موعد اذان الظهر

موعد اذان الظهر فى محافظة ديماط

موعد أذان الظهر بدمياط: 12:02 م

موعد أذان الظهر بشرم الشيخ: 11:52 ص

موعد أذان الظهر بالفيوم: 12:05 م

موعد أذان الظهر بكفر الشيخ: 12:02 م

موعد اذان الظهر فى محافظة الإسكندرية

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 12:09 م

موعد أذان الظهر في بنها: 12:03 م

موعد أذان الظهر في شبين الكوم: 12:03 م

موعد اذان الظهر

سنة صلاة الظهر الراتبة وفضلها

كان النبي ﷺ يحرص على أداء أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها، وهي من السنن الرواتب المؤكدة التي ثبت فضلها في الأحاديث النبوية، فقد ورد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يؤدي هذه الركعات بعد زوال الشمس، وقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.

ويُستحب للمسلم الاقتداء بالنبي ﷺ في أداء هذه السنة، لما فيها من زيادة في الأجر والقرب من الله، كما أنها سبب لتكفير الذنوب ورفع الدرجات، فهي ليست مجرد ركعات، بل بابٌ للخير والبركة في اليوم كله.

موعد اذان الظهر

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