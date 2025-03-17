موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025.. يترقب المسلمون يوميًا موعد أذان المغرب في شهر رمضان المبارك، حيث يمثل لحظة الإفطار التي ينتظرها الصائمون بعد يوم من الصيام والعبادة.

ومع دخول اليوم 17 من رمضان 2025، يزداد البحث عن توقيت أذان المغرب للاستعداد لتناول الإفطار وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة. في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025 وأبرز النصائح الصحية التي تساعد على كسر الصيام بشكل صحي ومتوازن.

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025

يصل عدد ساعات الصيام اليوم 17 رمضان 2025 إلى 13 ساعة و49 دقيقة، حيث تبدأ من وقت الإمساك قبل الفجر وتستمر حتى أذان المغرب، ومع استمرار زيادة ساعات النهار تدريجيًا، يحرص الصائمون على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والراحة، مع الاهتمام بشرب السوائل والترطيب خلال فترة الإفطار للحفاظ على النشاط طوال اليوم.

موعد اذان المغرب اليوم

مع دخول اليوم 17 من رمضان 2025، يترقب الصائمون في مختلف المحافظات موعد أذان المغرب للإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، ووفقًا للتوقيت المحلي، يحين أذان المغرب في القاهرة والقليوبية في تمام 6:05 مساءً، بينما يكون في الجيزة عند 6:06 مساءً، وفي الإسكندرية عند 6:10 مساءً، أما في الغربية والمحلة الكبرى فيؤذن للمغرب في 6:06 مساءً، بينما يحين في الإسماعيلية عند 6:01 مساءً، وفي شرم الشيخ عند 5:53 مساءً، وفي العلمين عند 6:14 مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 17 رمضان 2025

مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة وقتي الإمساك والإفطار. ووفقًا للتوقيت المحلي، يبدأ السحور في 2:14 صباحًا، يليه الإمساك عند 4:14 صباحًا، بينما يحين أذان الفجر في 4:34 صباحًا، وتشرق الشمس في 6:01 صباحًا، ويؤذن لصلاة الظهر عند 12:03 ظهرًا، ثم العصر في 3:29 مساءً. أما أذان المغرب فيرفع عند 6:05 مساءً، ليحين موعد الإفطار، وتُختتم الصلوات اليومية بصلاة العشاء والتراويح في 7:23 مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025

افضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

ويحرص المسلمون على ترديد دعاء الإفطار عند سماع الأذان: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، متضرعين إلى الله بالقبول والمغفرة، ويعد هذا التوقيت فرصة مثالية للدعاء والتقرب إلى الله، إذ ورد عن النبي ﷺ أن للصائم دعوة لا ترد عند الإفطار، لذا، يُنصح بالإكثار من الدعاء واغتنام بركات هذا الشهر الفضيل.

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025

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