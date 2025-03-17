فضل الدعاء في اليوم السابع عشر من رمضان وأبرز الأدعية

فضل اليوم السابع عشر من رمضان والدعاء فيه.. اليوم السابع عشر من رمضان له مكانة خاصة، فهو اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، التي كانت أولى المعارك الفاصلة بين الحق والباطل لذلك، يعد هذا اليوم فرصة عظيمة للدعاء والاستغفار وطلب الرحمة من الله، ويرصد الموجز أبرز الأدعية

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان

ورد في بعض كتب الأدعية دعاء مخصص لهذا اليوم، وهو:

"اللهم اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ وَالسُّؤَالِ، يَا عَالِمًا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ."

هذا الدعاء يشمل طلب الهداية والتوفيق للأعمال الصالحة، وسؤال الله قضاء الحوائج، مع التوسل إليه بعلمه الواسع وقدرته التي لا تحتاج إلى تفسير أو سؤال.

أهمية الدعاء في هذا اليوم

يُستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم المبارك، لما له من فضل كبير، خاصة أنه ارتبط بغزوة بدر التي نصر الله فيها المسلمين رغم قلة عددهم. ومن أفضل الأدعية المستحبة في هذا اليوم:

طلب المغفرة والرحمة: "اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفَّنا مع الأبرار."

الدعاء بصلاح الحال: "اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا."

طلب العتق من النار: "اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا."



فضل الأعمال في اليوم السابع عشر من رمضان

يستحب القيام بعدة أعمال في هذا اليوم، منها:

1. قراءة القرآن: فالقرآن نزل في رمضان، وله فضل عظيم، خاصة في هذا الشهر.



2. التصدق على الفقراء: الصدقة من أفضل الأعمال التي تُقرّب العبد من الله، وتضاعف الأجر.



3. الإكثار من الاستغفار: "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."



4. قيام الليل: فهو من أعظم العبادات التي تزيد القرب من الله وترفع الدرجات.

اليوم السابع عشر من رمضان فرصة عظيمة للإكثار من الدعاء والعمل الصالح، فهو يوم يحمل ذكرى نصر الإسلام في غزوة بدر، مما يجعله يوماً مميزاً لطلب الرحمة والمغفرة، فلنحرص على استغلال هذه الليلة بالدعاء والتضرع إلى الله، لعلها تكون سببًا في نيل القبول والرضا.

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