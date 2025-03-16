دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025.. "اللهم إني أسألك عيش السعداء"

دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025.. يعد الدعاء قبل الإفطار في شهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجيب فيها الله لعباده، حيث يكون الصائم في لحظات روحانية خاصة، يرجو رحمة الله ومغفرته.

ومع حلول يوم 16 رمضان 1446 هـ (2025)، يحرص المسلمون حول العالم على اغتنام هذه الدقائق المباركة بالتضرع إلى الله، راجين القبول والرضا، في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025، وأفضل الأدعية التي وردت عن النبي ﷺ، بالإضافة إلى آراء العلماء حول فضله، وتجارب بعض الصائمين مع هذه العادة الإيمانية.

دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني، ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترتني، وسألتك الزيادة فلم تحرمني، ولا تزال عائدًا علي بحلمك وإحسانك، يا أكرم الأكرمين.

اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأعنّا فيه على ذكرك في كل وقت، وشكرك في كل حين، واحفظ أبصارنا وألسنتنا، وأعنا على الصيام والقيام، يا رب العالمين.

دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللهم نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم ارزقنا العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، يا رب العالمين.

يا الله، إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفُ عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا غني يا حميد، أغنِنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وكرمك وجودك عمن سواك.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين، وفرّج كروبنا وكروب المسلمين.

اللهم إني أسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء، يا ذا الفضل والعطاء، وجهت وجهي إليك وحدك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا، واغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك وجودك عن سواك.

يا الله، اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همّ فرجًا، ومن كل بلاء عافية، وارزقني من حيث لا أحتسب، يا أكرم الأكرمين.

اللهم بارك لي في رزقي، وامنحني القناعة بما أعطيتني، واجعلني من عبادك الشاكرين الراضين بقضائك.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واهدني إلى صراطك المستقيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم نورًا لصدري، وربيعًا لقلبي، وجلاءً لهمومي، وذهابًا لأحزاني.

اللهم اهدني، واهدِ بي، واجعلني سببًا في هداية الآخرين، وسخرني لنشر الخير والصلاح.

دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

مع اقتراب وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، يتوجه المسلمون إلى الله بالدعاء تعبيرًا عن شكرهم وامتنانهم لنعمتي الطعام والشراب التي يفطرون بها بعد يوم طويل من الصيام، ومن أجمل الأدعية التي تُقال قبل الإفطار: "اللهم إني لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت" ، يحمل هذا الدعاء البسيط معاني عظيمة، حيث يؤكد الصائم أن صيامه خالص لوجه الله، امتثالًا لأمره وطاعة له، كما يعبر عن إيمانه العميق بالله وثقته المطلقة في عونه ورزقه وتدبيره، مما يعزز روح الخضوع والتوكل على الله في كل أمور الحياة.

دعاء قبل الافطار في 16 رمضان 2025

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