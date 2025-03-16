دعاء يوم 16 رمضان 2025.. "ربنا سخر لنا من الأقدار أجملها"

دعاء يوم 16 رمضان 2025.. في أجواء روحانية يملؤها الإيمان والسكينة، يحل علينا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 2025، وهو يوم يحمل في طياته نفحات الرحمة والمغفرة، و يعد شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والعمل الصالح، حيث تتضاعف الحسنات وتتنزل البركات.

وفي هذا اليوم المبارك، يحرص المسلمون على ترديد الأدعية التي أوصى بها النبي ﷺ، سائلين الله الهداية والرضا والقبول، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، دعاء يوم 16 رمضان، الذي يستحب ترديده في هذا اليوم الفضيل، طلبًا للخير والبركة.

دعاء يوم 16 رمضان 2025

دعاء 16 رمضان 2025

اللهم ارزقنا صبرًا جميلًا، وأكرمنا بثوب الصحة والعافية.

اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك وحدك.

ربنا، سخر لنا من الأقدار أجملها، واكتب لنا الخير حيث كان.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، فاكفني بما شئت وكيف شئت.

برحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك يا الله أن تغفر لي ذنوبي، وتصلح شأني كله.

اللهم ارزقني الهدى والتقى، والعفاف والغنى، وأغفر لي، واهدني، وعافني، وارحمني.

ربنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا القوة والصبر على ما قسمت لنا.

دعاء يوم 16 رمضان 2025

امساكية 16 رمضان 2025

مع دخول اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يتزايد حرص المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة والصيام لضبط أوقات عباداتهم.

وقد جاءت إمساكية رمضان لتحدد موعد الإمساك وأذان الفجر لهذا اليوم في محافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين في المحافظات الأخرى، ويعد السحور والإمساك من المحطات المهمة في يوم الصائم، حيث يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:17 فجرًا، بينما يحين وقت الإمساك في الساعة 4:17 فجرًا، يلي ذلك أذان الفجر عند الساعة 4:37 فجرًا، إيذانًا ببدء يوم جديد من الصيام والعبادة.

أما موعد إفطار يوم الجمعة 15 رمضان، فقد حُدد عند أذان المغرب في الساعة 6:03 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 7:21 مساءً، وبذلك يصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و45 دقيقة، وهي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار، ومع استمرار نفحات رمضان الروحانية، يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من العبادات والعمل الصالح، سائلين الله القبول والمغفرة.

دعاء يوم 16 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم اجعلنا من عبادك الذين تتقبل أعمالهم في هذا الشهر الكريم، وأكرمنا برضاك ومغفرتك.

اللهم ارزقنا فرحةً تملأ قلوبنا، فرحةً لا تسعها الدنيا ومن عليها.

اللهم فرّج همومنا، واصرف عنا كل ما يقلقنا ويكدّر صفونا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك الواسعة.

اللهم نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا.

اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطاهرة، والقلوب العامرة بالشكر والرضا.

دعاء يوم 16 رمضان 2025

اقرأ أيضا: