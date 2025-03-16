siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

فتاوى وأحكام

دعاء يوم 16 رمضان 2025.. "ربنا سخر لنا من الأقدار أجملها"

دعاء يوم 16 رمضان
دعاء يوم 16 رمضان 2025

دعاء يوم 16 رمضان 2025.. في أجواء روحانية يملؤها الإيمان والسكينة، يحل علينا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 2025، وهو يوم يحمل في طياته نفحات الرحمة والمغفرة، و يعد شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والعمل الصالح، حيث تتضاعف الحسنات وتتنزل البركات.

وفي هذا اليوم المبارك، يحرص المسلمون على ترديد الأدعية التي أوصى بها النبي ﷺ، سائلين الله الهداية والرضا والقبول، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، دعاء يوم 16 رمضان، الذي يستحب ترديده في هذا اليوم الفضيل، طلبًا للخير والبركة.

دعاء الليلة التاسعة من رمضان .. ردده الآن يغفر الذنوب ويفك الكروب
دعاء يوم 16 رمضان 2025

دعاء 16 رمضان 2025

  • اللهم ارزقنا صبرًا جميلًا، وأكرمنا بثوب الصحة والعافية.
  • اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك وحدك.
  • ربنا، سخر لنا من الأقدار أجملها، واكتب لنا الخير حيث كان.
لا يفوتك

دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات.. اللهُم إني أسألك حُسنٌ الخَاتمة

دعاء قبل السحور اليوم 15 رمضان 2025.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي
  • اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، فاكفني بما شئت وكيف شئت.
  • برحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك يا الله أن تغفر لي ذنوبي، وتصلح شأني كله.
  • اللهم ارزقني الهدى والتقى، والعفاف والغنى، وأغفر لي، واهدني، وعافني، وارحمني.
  • ربنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا القوة والصبر على ما قسمت لنا.
أجمل دعاء لرمضان - موضوع
دعاء يوم 16 رمضان 2025

امساكية 16 رمضان 2025

مع دخول اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، يتزايد حرص المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة والصيام لضبط أوقات عباداتهم. 

وقد جاءت إمساكية رمضان لتحدد موعد الإمساك وأذان الفجر لهذا اليوم في محافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين في المحافظات الأخرى، ويعد السحور والإمساك من المحطات المهمة في يوم الصائم، حيث يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:17 فجرًا، بينما يحين وقت الإمساك في الساعة 4:17 فجرًا، يلي ذلك أذان الفجر عند الساعة 4:37 فجرًا، إيذانًا ببدء يوم جديد من الصيام والعبادة.

أما موعد إفطار يوم الجمعة 15 رمضان، فقد حُدد عند أذان المغرب في الساعة 6:03 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 7:21 مساءً، وبذلك يصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و45 دقيقة، وهي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار، ومع استمرار نفحات رمضان الروحانية، يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من العبادات والعمل الصالح، سائلين الله القبول والمغفرة.

دعاء الليلة الخامسة من رمضان.. ردده الآن يفتح الأبواب المغلقة ويصب الخير صباً
دعاء يوم 16 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

  • اللهم اجعلنا من عبادك الذين تتقبل أعمالهم في هذا الشهر الكريم، وأكرمنا برضاك ومغفرتك.
  • اللهم ارزقنا فرحةً تملأ قلوبنا، فرحةً لا تسعها الدنيا ومن عليها.
  • اللهم فرّج همومنا، واصرف عنا كل ما يقلقنا ويكدّر صفونا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك الواسعة.
  • اللهم نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا.
  • اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطاهرة، والقلوب العامرة بالشكر والرضا.
موقع السبورة | دعاء السنة الجديدة 2025.. بداية مليئة بالأمل والتفاؤل
دعاء يوم 16 رمضان 2025

اقرأ أيضا:

عدد الايام المتبقية على انتهاء شهر رمضان 2025 ..أهم الأشهر في العام الهجري

موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 رمضان في مختلف المحافظات

لا يفوتك

دعاء قبل الافطار في 15 رمضان 2025.. "اللهم إني أسألك الخير كله"

دعاء النصف من رمضان 2025.. اللهم اجعلني من أهل المغفرة والرحمة

دعاء ليلة النصف من رمضان 2025.. اغتنم الفرصة بأفضل الأدعية المستجابة فضل ليلة النصف من رمضان
تم نسخ الرابط