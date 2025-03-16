عدد الايام المتبقية على انتهاء شهر رمضان 2025 ..أهم الأشهر في العام الهجري

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم 2025، تلك المناسبة الدينية التي ينتظرها المسلمون من العام للآخر لنيل ثواب صيام الشهر الكريم، والإكثار من الصلاة والأذكار وقراءة القرآن، وأداء صلاة قيام الليل.

ويهل علينا شهر شوال بالبهجة وأجواء الألفة بتجمع العائلات مع بعضها البعض ، ويعرض الموجز عدد الايام المتبقية على انتهاء شهر رمضان 2025.

يعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر في العام الهجري، ويحل في الشهر التاسع من السنة الهجرية، حيث يميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي الأشهر الفضيلة، ويُعد صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها

فاضل كام يوم وينتهى رمضان 2025

وللإجابة على سؤال عدد الايام المتبقية على انتهاء شهر رمضان 2025 ، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن رؤية هلال شهر شوال من المقرر أن تكون يوم 29 مارس الجارى ، ما يعني أن ما تبقى على شهر رمضان الكريم 15 يوما فقط، كما أن عدد الأيام المتبقية على صلاة العيد 15 يوما.

كما حدد المعهد القومي للبحوث، موعد عيد الفطر المبارك 2025، إذ ينتهي شهر رمضان الكريم يوم 29 مارس الجارى ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 30 من نفس الشهر.

عدد الايام المتبقية على انتهاء شهر رمضان 2025

الإجازات رسمية خلال شهر رمضان 2025

وتبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل من العام نفسه، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإجازة من خلال مجلس الوزراء بعد تحديد موعده الرسمي.

وعن إمكانية حصول الموظفين على إجازات رسمية خلال شهر رمضان الكريم، يأتي موعد أول إجازة رسمية لتتوافق مع عيد الفطر المبارك، ما يعني أن شهر رمضان خالٍ من أي إجازات رسمية يمكن الحصول عليها، ولكن يحصل الموظفون على الإجازات الأسبوعية فقط التي تتمثل مواعيدها في «1، 7، 8، 14، 15، 21، 22، 28» من شهر مارس الجارى . اقرأ أيضاً: العد التنازلي موعد بداية شهر رمضان 2025.. فاضل كام يوم على رمضان ؟

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2025.. بدأ العد التنازلي