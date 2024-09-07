تعرف على موعد عيد الفطر 2025 في مصر| كم متبقي ؟

موعد عيد الفطر 2025.. عيد الفطر المبارك هو من أعظم المناسبات في الإسلام، حيث يحتفل المسلمون بإتمام صيام شهر رمضان المبارك، ويعبرون عن شكرهم لله على القوة والقدرة التي منحهم إياها لتحمل مشقة الصوم.

يُعد عيد الفطر مناسبة للفرح والبهجة التي تعقب انتهاء شهر الصيام.

ويوضح موقع “ الموجز” لمتابعينا موعد عيد الفطر 2025 في مصر

لماذا سُمي عيد الفطر بهذا الاسم ؟

سُمي عيد الفطر بهذا الاسم لأنه اليوم الذي يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر رمضان، ويُحتفل فيه بنجاح إتمام الصوم، الذي يُعد الركن الرابع من أركان الإسلام.

متى يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك؟

وفقًا للتقويم الهجري، يُحتفل بعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال، الذي يتحدد برؤية الهلال الذي يعلن نهاية رمضان وبداية شهر شوال.

متى عيد الفطر لعام 2025 ؟

طبقًا للحسابات الفلكية في مصر، يُتوقع أن يولد هلال شهر شوال بعد الاقتران في الساعة 6:14 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 إبريل 2025، ليكون يوم الجمعة 21 إبريل 2025 هو أول أيام عيد الفطر لعام 2025.

منذ متى بدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر المبارك؟

بدأ الاحتفال بعيد الفطر منذ السنة الثانية من هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول عام فُرِضَ فيه صوم رمضان على المسلمين.

كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك؟

تختلف طرق الاحتفال حسب العادات والتقاليد، ولكن يتفق المسلمون على بعض الأساسيات والسنن النبوية المتعلقة بالعيد، مثل عدم الصوم في هذا اليوم. يبدأ العيد بالاغتسال وارتداء أفضل الثياب، وتناول الفطور، ثم أداء صلاة العيد في المساجد أو الساحات العامة، التي يمكن أداؤها فرديًا إذا لم يتمكن الشخص من حضورها جماعيًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2025؟

أظهرت الحسابات الفلكية أن صلاة عيد الفطر لعام 2025 ستُقام في الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت القاهرة.

صلاة عيد الفطر وعدد تكبيراتها

تُعتبر صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة وفقًا للمذهب المالكي، حيث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها ووجه الرجال والنساء للذهاب إليها، بينما تخرج المرأة الحائض للاستماع إلى خطبة العيد دون أداء الصلاة.

من السنة أن يحرص المسلمون عند الذهاب لصلاة العيد على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع الالتزام بالاحتشام وغض البصر عن المحرمات. ويستحب التبكير إلى المصلى بوقار، والذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

في صلاة عيد الفطر، يُستحب قراءة سورة "الأعلى" في الركعة الأولى وسورة "الغاشية" في الثانية، أو قراءة سورة "ق" في الأولى وسورة "اقتربت" في الثانية. ويجهر في القراءة في كلتا الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم صلاة عيد الفطر

اختلف العلماء في حكم صلاة عيد الفطر إلى ثلاثة أقوال:

1. سنة مؤكدة : وفقًا للإمام مالك والشافعي.

2. فرض كفاية: وفقًا للإمام أحمد بن حنبل.

3. واجب : وفقًا للإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.

الراجح أنها سنة مؤكدة بناءً على ما ورد في الأحاديث الصحيحة.

حكم من فاتته صلاة العيد

يمكن قضاء صلاة العيد في أي وقت من اليوم أو اليوم التالي، ويمكن أداؤها فرديًا أو جماعيًا. يمكن أداء صلاة العيد بصفتها الأصلية أو كصلاة تطوع بأربع ركعات.

عدد تكبيرات عيد الفطر عند الفقهاء

تتعدد آراء الفقهاء حول عدد تكبيرات صلاة العيد:

1. الحنفية : ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية.

2. المالكية : سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وست تكبيرات قبل الركوع في الثانية.

3.الشافعية : سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية.

صيغة تكبيرات العيد

تنقسم تكبيرات عيد الفطر إلى نوعين:

1. التكبير المطلق : يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد حتى دخول المصلى، ويستمر حتى يبدأ الإمام في الصلاة.

2. التكبير المقيد : بعد الصلوات المكتوبة من المغرب ليلة العيد حتى صلاة الصبح، حيث يختلف الفقهاء في استحبابه.

طرق الاحتفال الأخرى :

يُعتبر تبادل التهاني وزيارة الأهل والأقارب من أبرز مظاهر الاحتفال. تُعطى للأطفال "العيدية"، ويُعد تحضير الحلويات والكعك من الطقوس المميزة، حيث يُوزع على الجيران والأهل والأصدقاء فرحًا بالعيد.

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