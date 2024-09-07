موعد حلول شهر رمضان 2025.. بدأ العد التنازلي

موعد رمضان 2025 .. ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر موعد شهر رمضان المبارك لعام 2025، الذي يُعد من أبرز الشهور في التقويم الإسلامي.

موعد شهر رمضان 2025

يعتبر هذا الشهر فرصة ثمينة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

هلال شهر رمضان

تُحدد بداية شهر رمضان من خلال رؤية الهلال، حيث يتم استطلاع الهلال في نهاية شهر شعبان بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين. إذا تم رؤية الهلال، يبدأ الشهر الجديد، وإذا لم يُرَ، يُكمل شهر شعبان 30 يوماً، وتُعلن دار الإفتاء المصرية عن الموعد الرسمي لشهر رمضان بعد الرؤية.

وفقاً للحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 إما يوم السبت 1 مارس أو الأحد 2 مارس. وستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال لتحديد الموعد الرسمي لبداية الشهر الكريم، الذي يمتد عادةً لمدة 29 أو 30 يوماً حسب رؤية الهلال.

وبحسب تاريخ اليوم 7 سبتمبر 2024، يتبقى نحو 6 أشهر لاستقبال شهر رمضان، أي حوالي 174 يوماً. ويستعد المسلمون لهذا الشهر المبارك من خلال تكثيف العبادات والطاعات، مثل قراءة القرآن الكريم وصلاة التهجد والصيام.

ويوضح موقع" الموجز" اهم 10 فضائل لصيام شهر رمضان المبارك

1. إضافة الله للصيام إلى نفسه : يُعتبر الصيام عبادة خاصة حيث قال النبي ﷺ: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به" [متفق عليه].

2. مغفرة الذنوب : يُعتبر صيام رمضان سبباً لنيل مغفرة الله، كما قال النبي ﷺ: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" [متفق عليه].

3. خلوف الفم أطيب عند الله : وفقاً لما ذكره النبي ﷺ: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" [البخاري].

4. تكفير الخطايا : قال النبي ﷺ: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر" [مسلم].

5. دخول الجنة من باب «الريان» : خص الله الصائمين بدخول الجنة من باب «الريان»، كما قال النبي ﷺ: "إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة" [متفق عليه].

6. العتق من النار : قال النبي ﷺ: "إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة" [ابن ماجه].

7. فرحتان للصائم : يفرح الصائم عند إفطاره، وعند لقاء ربه، كما قال النبي ﷺ: "وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه" [متفق عليه].

8. دعوة مستجابة عند الإفطار : قال النبي ﷺ: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم" [الترمذي].

9. شفاعته يوم القيامة : قال النبي ﷺ: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة" [أحمد].

10. وقاية من المعاصي والعذاب : قال النبي ﷺ: "والصيام جنة" [متفق عليه].



شهور السنة الهجرية

تتألف السنة الهجرية من 12 شهرًا، تبدأ بشهر "المحرّم" وتنتهي بشهر “ذو الحجة”، وتشمل هذه الأشهر، المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، تلعب الأشهر الهجرية دورًا رئيسيًا في تحديد المناسبات الدينية الهامة مثل شهر رمضان، شهر الصيام والتقرب إلى الله، وشهر ذو الحجة، الذي يُؤدى فيه فريضة الحج، وتعتبر هذه الأشهر جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في الدول الإسلامية، حيث تحدد مواعيد العبادات والمناسبات الدينية التي تُشكل جوهر الهوية الإسلامية.

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