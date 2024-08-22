الأجواء الروحانية.. موعد شهر رمضان 2025 وأول أيام الصيام في مصر

بداية شهر رمضان 2025.. تصدر البحث عن موعد شهر رمضان 2025 محرك البحث جوحل، حيث جاء في صدارة عمليات البحث، حيث يبحث كثير من المصريين عن موعد شهر رمضان 2025.

شهر رمضان المبارك

ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويعود سبب الشغف الشديد لدي المسلمين لمعرفة موعد شهر رمضان 2025، إلى أنه هو شهر الذي أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، مصداقًا لقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).

موعد شهر رمضان 2025

موعد شهر رمضان المبارك 2025

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي موعد شهر رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية وعدد الأيام المتبقة علي قدومه، وأبرز الأعمال المستحبة والمكروه فعلها خلال الشهر الفضيل.

تُشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد شهر رمضان 2025 سيكون يوم السبت أول مارس 2025.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

وفيما يتعلق بموعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025، فمن المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2025 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب شمس ذلك اليوم.

كم عدد الأيام المتبقية على بداية شهر رمضان 2025؟

وبخصوص عدد الأيام المتبقية على بداية شهر رمضان 2025، فإنه وفقًا للحساب الفلكلية يتبقي 6 أشهر و7 أيام علي بداية أول يوم في شهر رمضان 2025.

الأعمال المستحبة في شهر رمضان

يعد شهر رمضان هو شهر الخير والبركات، وفيه تُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتُضاعف فيه الحسنات.

أشارت دار الافتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إلى أن هناك العديد من الأعمال المستحبة في شهر رمضان أهمها قراءة القرآن، ، الصلاة، صلاة التراويح، وإخراج الصدقات علي الفقراء والمحتاجين، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر ، حسن المعاملة، العطف على الفقراء، العطف على اليتامى، بر الوالدين، صلة الرحم، إفطار الصائم، حسن الخلق، طاعة الله، رضا الله، الذكر، التقوى، الإخلاص، إتقان العمل.

موعد شهر رمضان 2025

أمور مكروه فعلها خلال نهار شهر رمضان

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، سبعة أمور يكره للصائم فعلها خلال نهار شهر رمضان المبارك، ويثاب إذا تركها لكنها لا تبطل صومه إذا فعلها وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"، وأن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه، والحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم، وذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه، القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء، شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه، الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

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