موعد شهر رمضان 2025.. بدء العد التنازلي لاستقبال خير الأيام

موعد شهر رمضان 2025 من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون في الفترة الحالية، حيث يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة موعد استقبال شهر رمضان الكريم.

ويرتبط شهر رمضان بمكانة خاصة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث خصّه الله تعالى بالعديد من الفضائل، ولهذا يتزايد البحث عن موعد شهر رمضان 2025، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

موعد شهر رمضان 2025 فلكيا

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2025، لتوضح أن العد التنازلي قد بدأ لاستقبال خير أيام الله.

وبحسب الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2025 سيكون يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 أو الأحد 2 مارس 2024، وينتهي في يوم 29 إلى 30 مارس، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم 29 شعبان 1446 هـ.

يذكر أن رؤية هلال شهر رمضان تختلف سنويًا من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على رؤية الهلال الشرعية، فيما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

الاجازات الرسمية في شهر رمضان 2025

السبت 1 مارس 2025: عطلة أسبوعية

الجمعة 7 مارس 2025: عطلة أسبوعية

السبت 8 مارس 2025: عطلة أسبوعية

الجمعة 14 مارس 2025: عطلة أسبوعية

السبت 15 مارس 2025: عطلة أسبوعية

الجمعة 21 مارس 2025 : عطلة أسبوعية

السبت 22 مارس 2025: عطلة أسبوعية

الجمعة 28 مارس 2025: عطلة أسبوعية

السبت 29 مارس 2025: عطلة أسبوعية

فضل شهر رمضان الكريم

يذكر أن شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن.

وقد قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان} (البقرة:185).

وهو شهر التوبة والمغفرة، وتكفير الذنوب والسيئات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم.

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