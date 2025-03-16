موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025.. مع حلول اليوم السادس عشر من رمضان 2025، يتزايد حرص المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة موعد أذان المغرب، استعدادًا للإفطار.

ويعتبر الإفطار لحظة تجمع العائلة والأصدقاء، حيث تقدَّم الأطباق التقليدية والحلويات الرمضانية، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويُضفي جوًا من الألفة والمحبة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025.

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025

في اليوم السادس عشر من رمضان 1446 هـ، الموافق 16 مارس 2025، يصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و45 دقيقة، وتختلف مدة الصيام من منطقة لأخرى وفقًا لتوقيت شروق الشمس وغروبها، حيث يبدأ الصيام من أذان الفجر وينتهي عند أذان المغرب، ومع تقدم أيام الشهر الفضيل، تزداد الدقائق المضافة إلى عدد ساعات الصيام تدريجيًا، استعدادًا لأطول أيام الصوم مع اقتراب نهاية رمضان.

دعاء عند سماع الاذان

اللهم افتح لنا أبواب البركة، ويسّر لنا أمورنا، وامنحنا النجاح، واحفظنا من الشرور والأذى، ولا تجعل حاجتنا إلا إليك. فرّج همّ كل مهموم، واشفِ كل مريض، واغفر لنا ولوالدينا، واسترنا بجميل سترك، وأرح أرواحنا برحمتك يا رب.

اللهم نسألك زوال الهموم، ويوماً مليئاً بالخير والبركة، وقلباً مطمئناً، ورزقاً واسعاً، وتيسيراً في كل أمورنا.

اجعلنا يا الله من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فتقبل أعمالهم، وتقبلهم فتنعم عليهم، وتنعم عليهم فتُدخلهم في رحمتك الواسعة.

اللهم زد حسناتنا، وأورثنا جنة ذات أفنان، وثبّتنا على التقوى والإيمان، وزيّن أيامنا بالتوبة والمغفرة. أصلح أحوالنا وأحوال أهلنا، ونجّنا من شرور الإنس والجان، واغفر لنا ولوالدينا، ونجنا من النار، وأكرمنا ببركة أيامنا في كل زمان ومكان، واجعل الفردوس الأعلى دارنا ودار والدينا برحمتك يا حنان يا منان.

يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، نسألك العفو والعافية، وراحة البال، وانشراح الصدر، وصلاح الأحوال، وتحقيق الآمال، وشفاء المرضى، ورحمة الموتى، وسعادة القلوب، وأن تجعلنا وأهلنا من المقبولين لديك في الدنيا والآخرة.

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء مصر موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان 1446 هـ الموافق 16 مارس 2025، حيث يحين وقت الإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، ويختلف توقيت أذان المغرب من محافظة لأخرى، وفقًا لموقعها الجغرافي، ففي القاهرة يحل موعد الإفطار في الساعة 6:04 مساءً، بينما في الإسكندرية يكون في الساعة 6:09 مساءً، وفي الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط يحين الأذان في الساعة 6:00 مساءً، أما في شرم الشيخ فهو في الساعة 5:52 مساءً، بينما في العلمين يتأخر حتى الساعة 6:13 مساءً.

وتعد الدقائق التي تسبق أذان المغرب من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء، حيث جاء في الحديث الشريف أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، لذا يحرص المسلمون على استغلال هذه اللحظات في التقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار، ثم يجتمعون حول موائد الإفطار في أجواء من الألفة والروحانية، متضرعين إلى الله أن يتقبل صيامهم وعباداتهم في هذا الشهر الكريم.

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 16 رمضان 2025

تعد الإمساكية من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المسلمون في شهر رمضان لتحديد مواعيد الصلاة والعبادة. وفقًا لإمساكية الشهر الفضيل، فإن موعد السحور ليوم الأحد، 16 رمضان 1446 هـ، في محافظة القاهرة سيكون في الساعة 2:17 صباحًا، أما موعد الإمساك فسيكون في الساعة 4:17 صباحًا، حيث يتوقف المسلمون عن تناول الطعام والشراب استعدادًا لصيام اليوم. وفي الساعة 4:37 صباحًا، سيكون موعد أذان الفجر، ليبدأ المسلمون صيامهم، ويواصلون عباداتهم حتى أذان المغرب.

أما بالنسبة لموعد الإفطار يوم الجمعة، الموافق 15 رمضان 1446 هـ، فيكون أذان المغرب في الساعة 6:03 مساءً، ليفطر المسلمون بعد يوم طويل من الصيام، ويتبع ذلك أذان العشاء في الساعة 7:21 مساءً، ليبدأ المسلمون في أداء صلاة التراويح في جو من الروحانية والإيمان، مستشعرين فضل هذا الشهر المبارك في العبادة والطاعات.

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

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