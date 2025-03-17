دعاء 17 رمضان 2025.. "اللهم اجعلنا من الذين يسيرون على صراطك المستقيم"

دعاء 17 رمضان 2025.. يعد شهر رمضان شهر البركة والمغفرة، حيث تفيض فيه الرحمات، ويتسابق المسلمون في الطاعات والعبادات، ومن الأيام المميزة فيه يوم 17 رمضان، الذي يحمل قيمة روحية خاصة، إذ ارتبط بأحداث إسلامية عظيمة، وهو من الأيام التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء والاستغفار، طلبًا للرحمة والمغفرة.

في هذا الشهر الكريم، تتجلى فرصة التقرب إلى الله بالذكر والصلاة، مما يجعله محطة إيمانية تعزز الروح وتزيد القلوب طمأنينة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء 17 رمضان 2025.

دعاء 17 رمضان 2025

دعاء 17 رمضان 2025

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسيرون على صراطك المستقيم، واهدنا إلى طريق الحق برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ولأهلنا، ولجميع أمة محمد ﷺ، وتقبل منا صالح الأعمال.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعفي، واغفر زلّتي، وتجاوز عن تقصيري، وأكرمني بنصيب من كل خير، وأرشدني إلى طريقك المستقيم، برحمتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق، ومن غفلة القلب عن ذكرك، اللهم لك خضعت قلوب العارفين، وذلت لك رقاب المشتاقين، فامنحنا من فضلك، واسترنا بسترك، واغفر لنا بكرم وجهك.

اللهم يا منعم بالنعم، ويا كاشف الكرب، ويا عادل في حكمك، ويا أول بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية، اجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل همٍّ وضيق، وأبدل حالنا إلى أحسن حال.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه، حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء 17 رمضان 2025

امساكية 17 رمضان 2025

يواصل المسلمون صيامهم في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والتقرب إلى الله عز وجل، حيث تعد هذه الأيام فرصة عظيمة لمضاعفة الحسنات والاستغفار، وبحسب إمساكية رمضان 2025، فإن موعد أذان الفجر يوم الأحد 16 رمضان بمحافظة القاهرة هو 4:36 صباحًا، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات، ويكون موعد السحور في تمام 2:16 صباحًا، بينما يحين وقت الإمساك عند 4:16 صباحًا، أما في يوم الإثنين 17 رمضان، فيأتي موعد الإفطار عند 6:05 مساءً، بينما يحين أذان العشاء والتراويح في تمام 7:23 مساءً. وتصل مدة الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و49 دقيقة.

دعاء 17 رمضان 2025



دعاء ما قبل اذان المغرب في 17 رمضان 2025؟

يعد يوم 17 رمضان من الأيام المباركة التي يحرص المسلمون فيها على الإكثار من الدعاء، لما لها من مكانة خاصة في هذا الشهر الفضيل، وخاصة لقربها من ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وفي هذا اليوم، يسأل المسلمون الله تعالى التوفيق والاستجابة لما في قلوبهم من أمنيات ودعوات.

وقد جاء في بعض الأحاديث النبوية أن النبي ﷺ كان يكثر من الدعاء في رمضان، لما فيه من أجر عظيم، حيث قال: "إن في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله" (رواه ابن ماجة)، لذا، يعتبر هذا اليوم فرصة ذهبية لتعزيز القرب من الله والدعاء بما يشتهي القلب.

دعاء 17 رمضان 2025

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