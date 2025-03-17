دعاء فجر اليوم السابع عشر من رمضان وفضل هذا اليوم العظيم

فجر اليوم السابع عشر من رمضان يحمل مكانة خاصة، إذ يوافق ذكرى غزوة بدر الكبرى، التي كانت نصرًا عظيمًا للمسلمين لذا، فإن هذا اليوم فرصة عظيمة للدعاء والتقرب إلى الله، خاصة في وقت الفجر الذي يُستجاب فيه الدعاء وتنزل فيه الرحمات، ويرصد الموجز أبرز الأدعية في هذا اليوم.

دعاء فجر اليوم السابع عشر من رمضان

"اللهم في هذا الفجر المبارك، نسألك نورًا في قلوبنا، وبركة في أعمالنا، وهداية في طريقنا، وثباتًا على دينك، اللهم اجعل هذا اليوم شاهدًا لنا لا علينا، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأكرمنا بكرمك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين."

فضل الدعاء في وقت الفجر

وقت الفجر من أفضل أوقات الدعاء، حيث تتنزل الرحمات وتفتح أبواب الاستجابة. وقد قال النبي ﷺ: "من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله"، مما يدل على فضل هذا الوقت في التقرب إلى الله.

أدعية مستحبة في هذا اليوم

إلى جانب الدعاء السابق، يمكن للمسلم أن يدعو بأدعية أخرى مستحبة، مثل:

طلب المغفرة والرحمة: "اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفّنا مع الأبرار."

طلب الرزق الحلال: "اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا فيما أعطيتنا."

طلب النصر والتمكين: "اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز أمتك وكتابك."



أفضل الأعمال عند فجر اليوم السابع عشر من رمضان

في هذا اليوم المبارك، يُستحب القيام بالأعمال التالية:

1. صلاة الفجر في جماعة، فهي من أفضل العبادات التي تُكتب في ميزان حسنات العبد.



2. قراءة القرآن، خاصةً سورة الكهف أو ما تيسر من الذكر الحكيم.



3. الإكثار من الاستغفار، فقد قال الله تعالى: "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".



4. الصدقة، فهي من الأعمال التي تجلب البركة وتُكفر الذنوب.

فجر اليوم السابع عشر من رمضان فرصة عظيمة للدعاء والتوبة والاقتراب من الله، فلنحرص على استغلاله بالصلاة والذكر والدعاء، لعلنا نكون من المقبولين في هذا الشهر المبارك.

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