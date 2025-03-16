دعاء قبل السحور اليوم 16 رمضان 2025.. ردده كثيرا

دعاء قبل السحور اليوم 16 رمضان 2025، السحور وجبة مباركة،ويستحب للمسلم أن يحرص عليها، وذلك إلتزمًا بالسنة النبوية الشريفة.

دعاء قبل السحور اليوم 16 رمضان 2025، ويعتبر الدعاء وقت السحور " من الأدعية المستجابة بإذن الله، لذا يستحب للعبد المسلم أن يكثر من الدعاء في هذا الوقت الطيب، ويستعرض الموجز جملة من الأدعية المباركة في اليوم 16 من رمضان 2025.

دعاء قبل السحور اليوم 16 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 16 رمضان 2025، - اللهمّ ياربي ايقظني على رزق لم أتوقعه وعلى خير لم أفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة.

- اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين سعادتي وتوفيقي وارتياحي واطمئناني وهُداي.

دعاء قبل السحور اليوم 16 رمضان 2025

- اللهّم سامحني حين لا يبقى أحد و تبقى أنت وحدك المُتعالي سبحانك.

- اللهم كما ألنت الحديد لداوود، ألن لنا مصاعب الأمور وسخر لنا الأرض ومن عليها.

- اللهم في هذه الليلة المباركة اقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.

- اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة. اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

- اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

- اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر.

دعاء قبل السحور 16 رمضان

- اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

- اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

- اللهم اجعلني في هذه الليلة المباركة ممَّن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

- اللهم أسالك في هذه الليلة وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبَّل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

- اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قَبلته، ولا عاريًا إلا كسوته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا طالبًا إلا وفَّقته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا عدوًّا إلا أخذته، ولا عدوًّا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

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