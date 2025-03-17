موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 رمضان في مختلف المحافظات
يحرص المسلمون في جميع أنحاء مصر على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة أذان الفجر، لما له من أهمية دينية كبرى، إذ يرتبط بصلاة الفجر الصيام في الأيام المباركة، وتختلف مواعيد الأذان من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق قليلة، وذلك بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة .
موعد أذان الفجر في القاهرة:4:36 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:40ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:36ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:34ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:34ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:38ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:37ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:36 ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:33ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:34 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:51ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:28 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:31 ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:32ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 4:59ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:23ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:19ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:26ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:38ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:37ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:22ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:30ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:26ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:33ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:33 ص
اقرأ أيضاً:
موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان في محافظات مصر
موعد أذان الفجر في مختلف محافظات مصر اليوم الجمعة 14 رمضان
- موعد اذان الفجر اليوم
- موقع الموجز
- موعد أذان الفجر في القاهرة
- موعد أذان الفجر في الأسكندرية
- موعد أذان الفجر في طنطا
- موعد أذان الفجر في المنصورة
- موعد أذان الفجر في الزقازيق
- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في مطروح
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في دمياط
- موعد أذان الفجر في السلوم
- موعد أذان الفجر في نويبع
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في الفيوم
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
- موعد أذان الفجر في محافظة العريش
- جريدة الموجز