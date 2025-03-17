موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 رمضان في مختلف المحافظات

يحرص المسلمون في جميع أنحاء مصر على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة أذان الفجر، لما له من أهمية دينية كبرى، إذ يرتبط بصلاة الفجر الصيام في الأيام المباركة، وتختلف مواعيد الأذان من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق قليلة، وذلك بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة .

موعد أذان الفجر في القاهرة:4:36 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:40ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:36ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:34ص

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:34ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:38ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:37ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:36 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:33ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:51ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:28 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية





موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:32ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:59ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:23ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:19ص

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:26ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:38ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ



موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:37ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:22ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:30ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش



موعد أذان الفجر في العريش: 4:26ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:33ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:33 ص

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