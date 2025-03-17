موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين السابع عشر من شهر رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين الموافق 17 مارس.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله عز وجل صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وصامه النبي ﷺ وأمر المسلمين بصيامه، حيث قد أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له كافة ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا وغفر الله له ما تقدم من ذنبه أيضًا، ولذلك يعرض لكم موقعنا الموجز في السطور التالية موعد أذان المغرب اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين في محافظات مصر

وفي إطار اهتمام المسلمين بمواعيد الصلاة والأذان خلال شهر رمضان المبارك، يقدم لكم مواعيد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين.

أدعية الصائم وقت أذان المغرب

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنين

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة في كافة الأنحاء

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