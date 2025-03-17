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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

تعرف على عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025.. بعد انتصاف شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثيرون عن عدد ساعات الصيام وفروق التوقيت، خاصة مع اختلاف طول النهار خلال الشهر الكريم.

ومع دخول اليوم 17 من رمضان 2025، تزداد ساعات الصيام تدريجيًا مقارنةً ببداية الشهر، مما يجعل معرفة موعد الإمساك والإفطار أمرًا مهمًا للصائمين، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025 وفقًا للتوقيت المحلي، إضافة إلى نصائح تساعد على الحفاظ على النشاط خلال فترة الصيام.

مركز الفلك يعلن موعد شهر رمضان 2025 - 1446 هـ
عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025

يترقب الصائمون لحظة أذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025، حيث يحين موعد الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساءً وفقًا للتوقيت المحلي، و مع اقتراب هذه اللحظة المباركة، يحرص المسلمون على ترديد دعاء الإفطار: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت". نسأل الله القبول والمغفرة في هذا الشهر الفضيل.

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عدد ساعات الصيام اليوم 17 رمضان 2025

يصل عدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 17 رمضان 2025 إلى 13 ساعة و51 دقيقة، حيث تبدأ من وقت الإمساك قبل الفجر وتستمر حتى أذان المغرب، ومع زيادة عدد ساعات النهار تدريجيًا، يحرص الصائمون على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والراحة، مع الاهتمام بوجبات السحور والإفطار للحفاظ على النشاط طوال اليوم.

موعد غرة شهر رمضان 2025 وفقًا لمركز الفلك الدولي - المساء الاخباري
ساعات الصيام في 17 رمضان 2025


دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، بل اجعلنا من عبادك الذين غفرت لهم، ورحمتهم، وأعتقت رقابهم من النار.

يا رب، افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ما مضى، واجبر خواطرنا فيما هو آت.

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، وأعنّا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور، وارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام.

اللهم أنعم علينا بالرحمات المتتالية، والعافية الدائمة، واليقين الذي يريح القلوب، نويت صيام رمضان كاملاً لوجهك الكريم، إيمانًا واحتسابًا، فاقبله مني، واغفر لي ذنوبي، واجعل صومي مقبولًا.

ربِّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا

ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تُبت إليك وإني من المسلمين.

موعد بدء شهر رمضان 2025 وإجازة عيد الفطر - الأسبوع
الصيام في 17 رمضان 2025

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارضَ عنا.

اللهم توفنا مسلمين، وأحيِنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أعنّا على صيام رمضان وقيامه، وجنّبنا الزلل والآثام، وارزقنا ذكرك وشكرك على الدوام.

اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، فاجعلني من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة.

اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى، وألهمني رشدي، وقني شر نفسي.

اللهم أسألك حسن الخاتمة، وجنّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبشّرني بالخير والفرج، فإنك خير المبشّرين.

اللهم اغفر لي، واهدني، وعافني، وارحمني، واجعلنا من الذين تتقبل أعمالهم في هذا الشهر الكريم.

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عدد ساعات الصيام في 17 رمضان 2025

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