15 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.. مع دخول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون موعد أذان المغرب لإنهاء صيامهم في هذا اليوم الفضيل.

ويختلف عدد ساعات الصيام من منطقة لأخرى وفقًا لمواقيت الصلاة، حيث يسعى الصائمون إلى استغلال الساعات المتبقية في العبادة والدعاء قبل لحظة الإفطار، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 15 رمضان 2025

مع حلول اليوم الخامس عشر من رمضان 2025، يواصل المسلمون صيامهم وسط أجواء روحانية وإيمانية مميزة، ويحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:03 مساءً، ليكمل الصائمون 13 ساعة و45 دقيقة من الصيام، وتعد الدقائق الأخيرة قبل الإفطار فرصة مثالية للدعاء والتقرب إلى الله، حيث يحرص الكثيرون على استغلالها بالعبادة وقراءة القرآن.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الافطار مستجاب

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبّهني فيه عن غفلة الغافلين، واغفر لي ذنوبي يا إله العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المذنبين.

اللهم قرّبني فيه إلى مرضاتك، وجنّبني فيه سخطك وعقابك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه صفاء الذهن والتنبيه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله فيه، بجودك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أذقني فيه حلاوة ذكرك، وألهمني شكر نعمك بكرمك، واحفظني فيه بعنايتك وسترك يا خير الحافظين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني من عبادك الصالحين القانتين، ومن أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنّبني فيه الزلل والآثام، وارزقني فيه دوام ذكرك، بتوفيقك يا هادي الضالين.

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، بجودك يا ملجأ الآملين.

اللهم اجعل لي فيه نصيبًا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه بآياتك البينة، وخذ بيدي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، ومن الفائزين لديك، ومن المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطامحين.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 15 رمضان 2025 وصلاة التراويح

مع حلول مساء يوم 15 رمضان 2025، يتأهب المسلمون لأداء صلاة العشاء والتراويح، حيث يحين موعد أذان العشاء اليوم في تمام الساعة 7:21 مساءً، ويحرص المصلون على أداء صلاة التراويح في أجواء إيمانية مميزة، طلبًا للأجر والمغفرة في هذا الشهر الفضيل، حيث تمثل هذه الصلاة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والاستزادة من الطاعات.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجرغدًا 16 رمضان 2025

أما عن موعد أذان الفجر غدًا 16 رمضان 2025، فيبدأ وقت السحور في الساعة 2:17 فجرًا، بينما يحين موعد الإمساك في الساعة 4:17 فجرًا، استعدادًا للصيام، ويؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:37 فجرًا، فيما تشرق الشمس في الساعة 6:03 صباحًا، معلنةً بداية يوم جديد من هذا الشهر الفضيل، يملؤه الخير والبركة.

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