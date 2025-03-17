17 رمضان 2025 مكتوب الكامل.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب.. يترقب الصائمون يوميًا موعد أذان المغرب، حيث تمثل هذه اللحظة نهاية يوم من الصيام والعبادة وبداية وقت الإفطار.

ومع اقتراب موعد الأذان، يزداد البحث عن عدد الساعات المتبقية حتى يحين الإفطار، خاصة مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، وفقًا للتوقيت المحلي، مع أبرز النصائح التي تساعد على كسر الصيام بطريقة صحية ومتوازنة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025

يترقب المسلمون لحظة أذان المغرب اليوم 17 رمضان 2025، حيث يحين موعد الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساءً وفقًا للتوقيت المحلي، ومع اقتراب هذه اللحظة المباركة، يحرص الصائمون على الدعاء قبل الإفطار، ومن أفضل الأدعية المأثورة: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت"، سائلين الله القبول والمغفرة في هذا الشهر الكريم.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم إني أسألك خير الدعاء وخير المسألة، وخير النجاح وخير العمل، وخير الثواب في الدنيا والآخرة، وثبتني على دينك، وثقل موازيني، وارفع درجتي، وحقق إيماني، وتقبل مني الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأكرمني بالدرجات العلى من الجنة.

اللهم ارزقني الطيبات، وأعنّي على فعل الخيرات وترك المنكرات، وازرع في قلبي حب المساكين، وتب علي، واغفر لي، وارحمني بكرمك ورحمتك الواسعة.

اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك ما يغنينا، وارزقنا رحمةً لا شقاء بعدها في الدنيا والآخرة، وأغننا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تجعلنا محتاجين لأحد غيرك، وزدنا لك شكرًا، وبك غنىً وتعففًا.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، وقلوبهم بين يديك، تصرفها كيف تشاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا علام الغيوب أطفئ غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلب محبتهم بقدرتك ورحمتك.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 17 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحين موعد أذان العشاء اليوم 17 رمضان 2025 في تمام الساعة 7:22 مساءً، ليبدأ المسلمون بعده في أداء صلاة التراويح، التي تعد من أهم العبادات في الشهر الكريم، ويحرص الكثيرون على أداء التراويح في المساجد، لما لها من أجر عظيم وفرصة للتقرب إلى الله، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يسعون لتحري ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر غدًا 18 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدًا 18 رمضان 2025 في تمام الساعة 4:34 صباحًا، ليبدأ المسلمون يومًا جديدًا من الصيام والعبادة في هذا الشهر المبارك، ويستحب الحرص على السحور، واغتنام هذا الوقت المبارك في الدعاء والاستغفار، فقد قال النبي ﷺ: "تسحروا فإن في السحور بركة".

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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