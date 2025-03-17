دعاء ليلة القدر .. "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"

دعاء ليلة القدر.. تعد ليلة القدر من أعظم ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تُفتح فيها أبواب الرحمة والمغفرة، ويضاعف الله فيها الأجر والثواب لعباده، وقد ورد في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، مما يجعلها فرصة ذهبية للدعاء والتقرب إلى الله.

ويحرص المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على تحري ليلة القدر، والإكثار من العبادة والاستغفار، ومن أشهر الأدعية التي أوصى بها النبي ﷺ في هذه الليلة المباركة: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء ليلة القدر، بالإضافة إلى فضل ليلة القدر، وأفضل الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها خلال هذه الليلة المباركة.

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر

لا توجد أدعية ثابتة مخصوصة لـ ليلة القدر، إذ يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء في هذه الليلة المباركة التي تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، وقد حثنا رسول الله ﷺ على اغتنامها بالدعاء والعبادة.

وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ: "يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر، فبم أدعو؟"، فأجابها قائلاً: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر مستجاب

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة. اللهم افتح لي باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار.

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر مكتوب

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار.

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم، وغفرت لهم زلاتهم وآثامهم، وأمنتهم الروع يوم القيامة، وحرمت على النار أجسادهم وعظامهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور.

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل معنا شقيًا ولا محرومًا.

دعاء ليلة القدر

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