موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان في مختلف المحافظات

مع اقتراب وقت صلاة الفجر، يبحث الكثيرون عن مواعيد الأذان في مختلف المحافظات المصرية لأداء الصلاة في وقتها، ويختلف توقيت الأذان من مدينة لأخرى بفارق دقائق قليلة وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، مواعيد أذان الفجر في عدد من المحافظات والمدن المصرية اليوم الثلاثاء 18 مارس .

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:35ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:33ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:33ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:37ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:36ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:38ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:32 ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:33 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:49ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:31ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:58ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:22 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:19 ص

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ



موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:25ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:37ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:35ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:20ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:29ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:25 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:37 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:33 ص

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