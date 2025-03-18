موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان في مختلف المحافظات
مع اقتراب وقت صلاة الفجر، يبحث الكثيرون عن مواعيد الأذان في مختلف المحافظات المصرية لأداء الصلاة في وقتها، ويختلف توقيت الأذان من مدينة لأخرى بفارق دقائق قليلة وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، مواعيد أذان الفجر في عدد من المحافظات والمدن المصرية اليوم الثلاثاء 18 مارس .
موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:35ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:33ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:33ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:37ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:36ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:38ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:33 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:49ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:27 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:30 ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:31ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 4:58ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:22 ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:19 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:25ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:37ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:35ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:34 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:34 ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:20ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:29ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:25 ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:37 ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:33 ص
اقرأ أيضاً:
موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 رمضان في مختلف المحافظات
- الفجر
- أذان الفجر
- موعد اذان الفجر اليوم
- موعد أذان الفجر في الأسكندرية
- موعد أذان الفجر في الزقازيق
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في مطروح
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في السلوم
- موعد أذان الفجر في المنصورة
- موعد أذان الفجر في نويبع
- موعد أذان الفجر في الفيوم
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
- موعد أذان الفجر في الحامول
- موعد أذان الفجر في رأس سدر
- موعد أذان الفجر في محافظة العريش
- موعد أذان الفجر في طابا
- موعد أذان الفجر في بلطيم
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في دمنهور
- موعد أذان الفجر في إدفو
- موعد أذان الفجر في طنطا
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في إسنا
- جريدة الموجز
- موقع الموجز
- الموجز