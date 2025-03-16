موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.. تعرف عليها

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يحرص الكثير من المسلمين على متابعة بعض المواعيد المتعلقة بالأذان ووقت الإمساك وغيرها من المواقيت المهمة في شهر رمضان الكريم، وذلك لعدة أغراض ومنها تحديد وقت الإمساك عن الطعام وأداء صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويستعرض الموجز في التقرير موعد أذان الفجر والإمساك فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك وذلك على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - الأحد 16 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:29 صباحًا - أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

- الاثنين 17 رمضان 2025 - 1446 : الإمساك: 3:29 صباحًا - أذان الفجر: 4:16 صباحًا.

- الثلاثاء 18 رمضان: 2025 - 1446: الإمساك: 3:29 صباحًا - أذان الفجر: 4:14 صباحًا.

- الأربعاء 19 رمضان: 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

- الخميس 20 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

- الجمعة 21 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

- السبت 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

- الأحد 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

- الاثنين 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.

- الثلاثاء 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

- الأربعاء 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

- الخميس 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.

- الجمعة 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.

- السبت 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.

جدير بالذكر أن هذه المواعيد والمواقيت المذكورة في التقرير خاصة بمحافظة القاهرة فقط، ويمكن للمقيمن خارج العاصمة الاطلاع على إمساكية الشهر الكريم من خلال موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

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