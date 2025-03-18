دعاء 18 رمضان 2025.. “اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات”

دعاء 18 رمضان 2025.. مع حلول اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 2025، تتجدد نفحات الإيمان والروحانيات، ويحرص المسلمون في كل مكان على التقرب إلى الله بالدعاء والعمل الصالح.

ففي هذه الأيام المباركة، يكثر التضرع إلى الله وطلب المغفرة والرحمة، راجين أن يتقبل أعمالهم ويمنّ عليهم ببركات هذا الشهر الفضيل، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء 18 رمضان 2025، وأهم الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة.

دعاء 18 رمضان 2025

دعاء 18 رمضان 2025

اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزِدنا علمًا وفهمًا وفقهًا يا أكرم الأكرمين.

اللهم أنِر قلوبنا بنورك، وأسمعنا ما يرضيك، وأبصرنا الحق حقًا، واجعل عن يميننا نورًا، وعن يسارنا نورًا، وفوقنا نورًا، وتحتنا نورًا، وفي كل خطوة من حياتنا نورًا يا رب العالمين.

اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لنا ذنوبنا، وتعفو عن خطايانا، وتُنجينا من كل إثم، وترزقنا الخير كله، وتجعلنا من أهل الجنة، وتنجينا من النار يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل رضاك غايتنا، واغفر لنا بعفوك، وارزقنا راحة البال، وطمأنينة القلب، واغمرنا بلطفك وكرمك الذي لا ينقطع يا رحيم.

اللهم ارزقنا البشائر التي تسرّ قلوبنا، وادفع عنا كل ما يؤذينا، وثبِّت يقيننا، واغننا بحلالك عن حرامك، وأبعد عنا كل شر يا أكرم الأكرمين.

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، المُقبلين على الخير، المُبتعدين عن المنكر، المحبين للمساكين، واغفر لنا برحمتك، وإن كتبت فتنة على قوم، فاقبضنا إليك غير مفتونين.

اللهم يا من خلقت فسوّيت، وقدّرت فهديت، وأعطيت كل شيء خلقه ثم هديت، نسألك المغفرة والرحمة والعافية، واهدنا إلى طريق السلام، وأخرجنا من ظلمات الدنيا إلى نورك العظيم يا رب العالمين.

دعاء 18 رمضان 2025

امساكية 18 رمضان 2025

حددت إمساكية شهر رمضان موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، ويأتي موعد السحور في تمام الساعة 2:14 صباحًا، بينما يحين وقت الإمساك عند 4:16 صباحًا، يليه أذان الفجر في 4:36 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيؤذن المغرب في 6:05 مساءً، وتقام صلاة العشاء والتراويح في 7:22 مساءً. وبذلك، يصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و50 دقيقة.

امساكية 18 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان

اللهم أنت ربي، تعلم ما في قلبي ولا يخفى عليك شيء، فاللهم ارزقني طمأنينة منك تهدئ بها روحي. أعوذ بك يا الله من ضيق القلب وشعور لا يُشكى ولا يُفهم، اللهم أرح قلبي بما تعلمه عني، ولا تجعلني أشكو همي إلا إليك، فأنت أرحم الراحمين، اللهم إني أفوض إليك أمري كله، دبر لي فإني لا أحسن التدبير.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، وأعوذ بك من قول الزور، وارتكاب الفجور، ومن أن أكون مغرورًا بك، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن الأمراض التي لا دواء لها، ومن خيبة الأمل، ومن زوال النعمة، ومن فقدان ما وهبتني بعد عطائك الكريم.

اللهم ارزقنا العوض الجميل بعد الصبر الطويل، واجبر قلوبنا جبرًا يتعجب له أهل السماء والأرض، واستجب دعواتنا التي طال انتظارها، اللهم لا تحبط لنا رجاء، ولا ترد لنا دعاء، واكتب لنا الخير في كل اختيار، والنور في كل عتمة، والتيسير في كل عسير، وحقق لنا ما نتمنى بكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، نور النور، الذي به تنشرح الصدور، وتنفرج الأمور، زين الأكوان والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله "كن فيكون"، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، بجاهك يا عزيز يا غفور، يا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم، يا نور السماوات والأرض.

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان

اقرأ أيضا: