كيفية الاعتكاف في المنزل.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع

كيفية الاعتكاف في المنزل، يسأل الكثير من المسلمين عن كيفية الاعتكاف في المنزل، وهل يصح أصلًا أن يعتكف الرجل أو المرأة في منزلهم أم لا.

وقد بينت الدار عبر موقعها الإلكتروني حكم الشرع في هذه المسألة ويستعرض الموجز ما أفتت به على لسان مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام.

دار الإفتاء توضح كيفية الاعتكاف في المنزل

كيفية الاعتكاف في المنزل، وقالت الدار في فتواها: لا يصح شرعًا اعتكاف الرَّجُل في غير المسجد -كالبيوت السكنية-، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة في عصرنا الحاضر.

كيفية الاعتكاف في المنزل

كيفية الاعتكاف في المنزل، وأوضحت دار الإفتاء بأنه ما ذهب إليه السادة الحنفية من جواز وأفضلية اعتكافها " أي المرأة"، في مسجد بيتها -وهو المكان المُعَدُّ لصلاتها الذي يستحب لها اتخاذه- إنما كان مبناه على العرف والعادة بناءً على أزمنةٍ اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك، كما أَنَّ اللبث في المسجد ركنٌ لا يصح الاعتكاف بدونه.

مدى صحة اعتكاف المرأة في بيتها وشروط الاعتكاف؟

ولفتت الإفتاء بأنه لا يشترط المسجد لصحة اعتكاف المرأة، فلها أن تعتكف في مسجد بيتها، وأوضحت بعض الشروط لصحة الإعتكاف وهي:

- المكان المُعَدُّ لصلاتها الذي يستحب لها اتخاذه-، واعتكافها في مسجد بيتها هو الأفضل في حقها.

وتابعت: يقول العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 394): [(قوله: أمّا المرأة فتعتكف في مسجد بيتها)، أي: الأفضل ذلك، ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حيِّها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز] اهـ.

وأشارت الدار بأنه واستدل الحنفية على جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها: أنَّه أشد الأماكن سترًا لها، كما أنَّ بيتها هو الموضع الذي تكون فيه صلاتها أولى وأفضل؛ كما بَيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» رواه أبو داود في "السنن".

وأوضحت الدار بأن «المَخْدَع» -وزان مَفْعَل-: يُطْلَق على الخزانة في البيت التي تُحْفَظ فيه الأمتعة النفيسة، أو على البيت الصغير في البيت الكبير كالحُجْرة. "النهاية في غريب الأثر" لابن الأثير (2/ 250، ط. المكتبة العلمية.

وأوضحت بأن استدلال الحنفية على جواز اعتكاف المرأة في بيتها لا يجري على سَنَن القياس، بل هو استحسان مبناه العُرْف، وإلَّا فالقياس الذي تقتضيه الأدلة الشرعية هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف؛ إلَّا أن الحنفية خالفوا ذلك لمعنى كمال الاستتار الذي هو لصيق بالمرأة.

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