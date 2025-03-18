قطع الأرحام في رمضان.. هل ينقص من أجر الصيام أم لا ؟

قطع الأرحام في رمضان.. يعد شهر رمضان فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات الأسرية ونشر روح المحبة والتسامح، حيث يدعو الإسلام إلى صلة الرحم ويؤكد على أهميتها في نيل البركة والمغفرة.

ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان قطع الأرحام يؤثر على ثواب الصيام ويُنقص من أجره، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي رأي الشرع حول حكم قطع الأرحام في رمضان، وأهمية الإصلاح بين الأقارب خلال هذا الشهر الكريم.

حكم قطع الأرحام في رمضان

حكم قطع الأرحام في رمضان

تعد قطع صلة الرحم من الأمور التي حذرت منها دار الإفتاء المصرية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكد فضيلة الدكتور علي جمعة أن الصائم يجب أن يحافظ على أخلاق الصيام وألا يُعرضه لما قد يُنقص من أجره أو يُفسده، وأوضح أن الصائم ينبغي أن يمسك جوارحه عن كل ما يغضب الله، مثل الغيبة، النميمة، الخصام، النظر إلى المحرمات، وقطع صلة الرحم، مشيرًا إلى قول النبي ﷺ: "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ" (رواه النسائي وابن ماجه وأحمد).

كما شدد على ضرورة اجتناب كل ما يُضعف التقوى، لأن الصيام شُرع لتحقيقها، مستدلًا بقول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، لذا، فإن الحفاظ على صلة الرحم والسلوك الحسن في رمضان يُعزز أجر الصيام ويحقق الغاية منه.

حكم قطع الأرحام في رمضان

حكم قطع صلة الرحم لتجنب المشكلات

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن صلة الرحم واجبة شرعًا وهي من صفات أهل الجنة، مستدلًا بقول الله تعالى: {الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل}، وفي إجابته على سؤال حول جواز قطع صلة الرحم منعًا للمشكلات، أوضح أن القطيعة التامة لا تجوز شرعًا، لكن يمكن تقليل الزيارات أو إطالة الفترات بين اللقاءات أو تقليل المكالمات الهاتفية، إذا كان الشخص يسبب أذىً أو مشكلات.

وأضاف أن صلة الرحم لا تعني الزيارات المستمرة، بل تتحقق حتى ولو كان ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بين الحين والآخر، مثل السلام في المناسبات أو التواصل بشكل دوري، وأكد أن المهم هو تجنب القطيعة التامة، وعدم الإيذاء أو الخصام، مع الحرص على تمني الخير للآخرين.

حكم قطع الأرحام في رمضان

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