صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .. اعلان النتائج

تستعد وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإرسال الرسائل النصية لجميع حاجزي شقق سكن لكل المصريين 5، بداية من اليوم .

ويعرض الموجز في التقرير التالي، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمتقدم للحجز ونتيجة الفرز ومن منطلق عليه الشروط

الصندوق ينتهي من فرز جميع الطلبات

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق انتهى من فرز جميع الطلبات المقدمة خلال فترة الحجز، وأن الصندوق سيرسل رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا وإتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

عدد المتقدمين لشراء كراسة الشروط

وأشارت أن إجمالي عدد المتقدمين لشراء كراسة الشروط بلغ 762 ألف مواطن، بينما سدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، وسجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

سيتم إرسال نتائج الحجز عبر رسائل

وأوضحت أن نتائج الحجز سيتم إرسالها عبر رسائل نصية (SMS) إلى أرقام الهواتف المسجلة لدى الصندوق، كما يمكن للمتقدمين الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع الصندوق الرسمي، من خلال الخطوات التالية: زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي: اختيار أيقونة "الاستعلام عن طلبات حجز الوحدات".

تحديد مشروع "سكن لكل المصريين 5" من القائمة المتاحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والتأكد من صحته.

الضغط على "استعلام" لمعرفة نتيجة الحجز.

فتح باب التظلمات للمواطنين

وأضافت عبدالحميد أن الصندوق سيفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 24 إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين المقبولين

بالتزامن مع إعلان النتائج، سيبدأ الصندوق في إجراء الاستعلام الميداني عن المتقدمين المقبولين للتحقق من بياناتهم، وذلك في عدد من المدن المطروحة .

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