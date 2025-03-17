كيفية التسجيل في موقع وزارة الإسكان الاجتماعي للحصول على خدمات الإسكان

يعد موقع وزارة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرات الحكومية المختلفة، وكذلك متابعة حالة الطلبات السابقة، ويعتبر التسجيل في الموقع خطوة أساسية للاستفادة من هذه الخدمات،

ومن خلال هذا التقرير،يعرض لكم الموجز كيفية التسجيل على الموقع بشكل مفصل.

كيفية التسجيل في موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

زيارة الموقع الرسمي:

يجب على المواطن أولاً زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان الاجتماعي عبر الرابط https://www.shmff.gov.eg.

وعند الوصول إلى الصفحة الرئيسية، سيجد المستخدم واجهة الموقع التي تحتوي على العديد من الخيارات والخدمات المتاحة.

إنشاء حساب جديد:

في أعلى الصفحة الرئيسية، سيجد المستخدم خيار "تسجيل الدخول" وإذا لم يكن قد قام بالتسجيل من قبل، فإنه يحتاج إلى الضغط على "إنشاء حساب جديد" أو "التسجيل"، وعند النقر على هذا الخيار، سيتطلب الموقع إدخال مجموعة من البيانات الشخصية التي تتضمن الاسم الكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول.

إعداد كلمة المرور:

سيطلب الموقع من المستخدم اختيار كلمة مرور قوية وآمنة ليتمكن من تسجيل الدخول بسهولة لاحقًا، ويجب أن تكون كلمة المرور عبارة عن مزيج من الحروف والأرقام لضمان أمان الحساب وبعد إدخال كلمة المرور، يجب تأكيدها في الحقل المخصص.

تأكيد التسجيل:

بعد إدخال البيانات وتأكيد كلمة المرور، يجب على المستخدم الضغط على "تأكيد" لإتمام عملية التسجيل، وسيقوم الموقع بمراجعة البيانات المدخلة.

تسجيل الدخول:

بعد الانتهاء من إنشاء الحساب، يمكن للمستخدم العودة إلى الصفحة الرئيسية واختيار "تسجيل الدخول"، وسيتمكن المستخدم من الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور التي تم تحديدها أثناء التسجيل.

استكمال الإجراءات:

بعد تسجيل الدخول، يمكن للمستخدم تقديم طلب لحجز الوحدات السكنية المتاحة، متابعة حالة الطلبات السابقة، تحديث البيانات الشخصية أو تقديم تظلمات في حال وجود أي مشاكل أو استفسارات.

الخدمات المتاحة بعد التسجيل

بعد الانتهاء من عملية التسجيل وتسجيل الدخول، يمكن للمواطن الاستفادة من العديد من الخدمات المتاحة عبر الموقع ،ومن أهم هذه الخدمات:

التقديم لحجز الوحدات السكنية ضمن المبادرات الرئاسية مثل "سكن لكل المصريين".

متابعة حالة الطلبات المقدمة، سواء كانت تحت الإجراء أو تم رفضها.

استعراض الشروط الخاصة بالحجز والمستندات المطلوبة.

إمكانية تقديم تظلمات في حالة رفض الطلب أو عدم استيفاء الشروط.

التواصل مع وزارة الإسكان

يقدم الموقع وسائل متعددة للتواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالتسجيل أو الإجراءات الأخرى، ويمكن للمواطنين التواصل مع مراكز خدمة العملاء عبر الأرقام الهاتفية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

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