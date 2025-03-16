الفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025.. تعرف عليها

الفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025. يترقب ملايين المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني الإعلان عن الفئات المستحقة للزيادة الجديدة في المقررات التموينية.

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لـ الفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025.

الفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آخر موعد لصرف زيادة التموين، التي تم صرفها منذ 10 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، وبذلك، يتبقى أمام المستفيدين ساعات قليلة فقط للاستفادة من الدعم الإضافي قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويبين الموجز فيما يليالفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025 في السطور التالية

الفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025

وتستهدف الزيادة التموينية الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان توفير الدعم لمن يستحقونه، وتشمل الفئات المستحقة لزيادة التموين لشهر مارس 2025 الآتي:

الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة.

أصحاب المعاشات المنخفضة الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري.

العاملون في القطاعين الحكومي والخاص ممن يتقاضون رواتب منخفضة.

وبحسب القرارات الحكومية، تشمل الفئات المستفيدة من زيادة التموين الأسر الأولى بالرعاية، والتي تضم مستحقي معاش تكافل وكرامة، وأصحاب الدخل المنخفض، وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما تشمل الزيادة بعض الفئات الأخرى، مثل أصحاب البطاقات التموينية الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وفقًا للمعايير التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

قيمة الدعم الإضافي وفقًا لعدد الأفراد المستحقين

تختلف قيمة الزيادة التموينية حسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، حيث جاءت على النحو التالي:

يحصل الفرد الواحد على دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا.

تحصل الأسرة المكونة من فردين على 250 جنيهًا.

يتم صرف الدعم مباشرة عبر بطاقة التموين الخاصة بالمستفيدين.



كيفية صرف زيادة التموين الجديدة اليوم السبت

يمكن للمستفيدين صرف الزيادة التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المعتمدة، حيث يتم تحميل المبلغ الإضافي تلقائيًا على بطاقة التموين، مما يسهل عملية الحصول على السلع الأساسية المدعومة.

هل سيتم صرف زيادة إضافية للتموين خلال عيد الفطر 2025؟

كان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن قرارات مجلس الوزراء بخصوص الحزمة الاجتماعية، وما تضمنته من زيادة قيمة المقررات التموينية في شهري مارس وإبريل.

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