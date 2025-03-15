الزيادة التموينية الجديدة في رمضان 2025.. الفئات المستحقة والتفاصيل الكاملة

الزيادة التموينية.. مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، من بينها زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الزيادة التموينية

أعلن وزير المالية أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيكون ساريًا من شهر رمضان وحتى يونيو 2025، ويشمل الفئات الأكثر احتياجًا من حاملي بطاقات التموين.

بدأ صرف هذه الزيادة التموينية يوم الاثنين 10 مارس 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام حتى 15 مارس الموافق 15 رمضان. هذا يعني أن السبت المقبل سيكون آخر يوم لصرف الدعم الإضافي.

الفئات المستحقة للزيادة في التموين

حددت وزارة التموين الفئات المستحقة للحصول على الزيادة التموينية على النحو التالي:

الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي: تشمل الأسر التي تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية الحكومية.

أصحاب المعاشات المنخفضة: الأفراد الذين يحصلون على معاشات تقاعدية بقيم منخفضة.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة: الأسر والأفراد المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي.

العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود: الموظفون والعاملون الذين يتقاضون رواتب منخفضة.



تهدف هذه الزيادة التموينية إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.

قيمة الزيادة على البطاقة التموينية

تختلف قيمة الزيادة على البطاقة التموينية بناءً على عدد الأفراد المسجلين عليها:

بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا شهريًا.

بطاقة فردين فأكثر: 250 جنيهًا شهريًا.



يستفيد من هذه الزيادة التموينية حوالي 10 ملايين أسرة.

أسعار السلع التموينية في رمضان 2025

أعلنت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية الأساسية ستظل ثابتة خلال شهر رمضان 2025، وتضمنتِ الأسعار كالتالي:

زيت خليط (800 مل): 30 جنيهًا.

السكر (1 كجم): 12.60 جنيه.

الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا.

المكرونة (800 جرام): 13 جنيهًا.

صابون الغسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.



يُذكر أن هذه الأسعار ثابتة في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم.

كيفية صرف الزيادة التموينية

يمكن للمستفيدين صرف الزيادة التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية باستخدام بطاقات التموين. تم إضافة الدعم الإضافي تلقائيًا وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

أهداف الزيادة التموينية

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

1. دعم الفئات الأولى بالرعاية: لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.



2. ضمان استقرار أسعار السلع التموينية: في المنافذ المختلفة وتوفيرها بأسعار مناسبة.



3. تعزيز الحماية الاجتماعية: من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر المسجلة على بطاقات التموين.

تأتي هذه الزيادة التموينية في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، يُنصح المستفيدون بالتوجه إلى المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لصرف الزيادة قبل انتهاء الفترة المحددة في 15 مارس 2025.

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