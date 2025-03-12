قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025 وتفاصيل الدعم الإضافي

قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025.. تواصل وزارة التموين صرف زيادة في الدعم على بطاقات التموين في شهر رمضان المبارك 2025، لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة أيضاً على البطاقات التموينية.

و يستمر الصرف حتى الآن، ولهذا تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025.

قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025.

وزير التموين وأسعار السلع التموينية 2025

وتشتمل قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025 على الآتي:

يبلغ سعر زيت خليط 800 مل نحو 30 جنيهًا.

يصل سعر سكر معبأ 1 كجم إلى 12.60 جنيه.

يسجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم نحو 18 جنيهًا.

يبلغ سعر البسكويت يويوز سادة نحو 1.50 جنيه.

يصل سعر الخل 5%: 900 مل إلى 6 جنيهات.

يسجل سعر 800 جرام نحو 13 جنيهًا، و400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

يبلغ سعر اللبن المجفف 125 جرامًا نحو 25.50 جنيه.

يصل سعر صابون الغسيل 125 جرامًا إلى 3 جنيهات.

يبلغ سعر صابون التواليت 125 جرامًا نحو 7.50 جنيه.

يسجل سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك 800 جرام نحو 25 جنيهًا.

يصل سعر الفول المعبأ 500 جرام إلى 9 جنيهات.

يسجل سعر العدس المجروش 500 جرام نحو 21 جنيهًا.

يبلغ سعر مسحوق الغسيل العادي اليدوي 800 جرام نحو 16 جنيهًا.

يسجل سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا نحو 3.75 جنيه

يصل سعر المربى أنواع 350 جرامًا إلى 16 جنيهًا.

يسجل سعر الجبن الأبيض 125 جرامًا نحو 4.50 جنيه.

يصل سعر الجبنة تتراباك 500 جرام إلى 14 جنيهًا، بينما يبلغ سعر 250 جرامًا 7.50 جنيه.

يسجل سعر الشاي الناعم 40 جرامًا نحو 5 جنيهات.

يبلغ سعر علبة مرقة الدجاج نحو 6 جنيهات.

يسجل سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا نحو 18 جنيهًا.

يصل سعر الصلصة 300 جرام إلى 8 جنيهات.

زيادات على الدعم على بطاقات التموين

قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025.. كما كشف أحمد كجوك وزير المالية، تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك، حتى شهر يونيو في العام الحالي 2025.. موضحًا أن الدعم سوف يشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يُعتبرون الأكثر احتياجًا، ويكون ذلك في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة.

زيادة الدعم الجديد على بطاقات التموين

قد تمت زيادة الدعم بقيمة 125 جنيهًا شهريًا للبطاقة المكونة من فرد واحد.

وتمت أيضاً زيادة الدعم بقيمة 250 جنيهًا شهريًّا للبطاقة من فردين فأكثر.

قائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025

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