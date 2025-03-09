موعد الدعم الإضافي على بطاقة التموين.. صرف من 250 جنيهًا

موعد الدعم الإضافي على بطاقة التموين.. ينتظر ملايين المواطنين موعد صرف زيادة التموين الجديدة في العام الحالي 2025، والتي كشفت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير حول موعد الدعم الإضافي على بطاقة التموين.

موعد الدعم الإضافي على بطاقة التموين

موعد الدعم الإضافي على بطاقة التموين

وقد حددت وزارة التموين موعد الدعم الإضافي على بطاقة التموين للمستفيدين، حتى يكون خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 1446 هـ، وذلك في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف إتاحة دعم مالي مباشر للأسر المسجلة على بطاقات التموين.

زيادة التموين الجديدة

وتشمل زيادة التموين الجديدة في العام الحالي 2025 تقديم مبالغ مالية إضافية للمستفيدين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد على كل بطاقة تموين، وهو على النحو التالي:

بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا شهريًا.

بطاقة فردين: 250 جنيهًا شهريًا.

من هي الفئات المستحقة لصرف زيادة التموين 2025؟

- الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

- أصحاب المعاشات المنخفضة.

- المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

- العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

تفاصيل مهمة بشأن صرف زيادة التموين الجديدة

1- دعم الفئات الأولى بالرعاية بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار.

2- وأيضاً تقليل الأعباء المالية عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

3- وبالإضافة إلى ضمان استقرار أسعار السلع التموينية في المنافذ المتباينة.

وأشارت الحكومة في تقرير لها، إلى أن الحزمة الاجتماعية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة، دعم مالي مباشر للأسر المستحقة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف نحو 125 جنيهًا لكل فرد على البطاقة، بينما تحصل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، وذلك كإجراء استثنائي خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

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