آخر موعد لصرف زيادة التموين 2025.. الفئات المستحقة وقيمة الدعم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الاثنين 10 مارس 2025، صرف زيادة التموين الجديدة للمستفيدين من الدعم التمويني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

ويبين الموجز فيما يلي اخر موعد لصرف زيادة التموين

موعد انتهاء صرف زيادة التموين 2025

حددت وزارة التموين أن آخر موعد لصرف زيادة التموين 2025 سيكون 15 رمضان 1446 هـ، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر المسجلة على بطاقات التموين، وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

قيمة زيادة التموين الجديدة 2025

تشمل زيادة التموين الجديدة تقديم مبالغ مالية إضافية للمستفيدين، ويتم تحديد القيمة وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين، حيث جاءت المبالغ كما يلي:

بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا شهريًا.

بطاقة فردين: 250 جنيهًا شهريًا.

بطاقة 3 أفراد: 375 جنيهًا شهريًا.

بطاقة 4 أفراد فأكثر: 500 جنيهًا شهريًا.



الفئات المستحقة لزيادة التموين 2025

أوضحت وزارة التموين أن الفئات المؤهلة للحصول على الدعم الإضافي تشمل:

1. الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.



2. أصحاب المعاشات المنخفضة.



3. المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.



4. العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

بطاقة التموين

أهداف صرف زيادة التموين 2025

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

تحقيق استقرار أسعار السلع التموينية في المنافذ المختلفة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية لمواجهة التحديات الاقتصادية.



كيفية صرف زيادة التموين 2025

يمكن للمستفيدين صرف زيادة التموين 2025 عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية باستخدام بطاقات التموين، حيث تم إضافة الدعم الإضافي تلقائيًا وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

متى ينتهي صرف زيادة التموين 2025؟

أكدت وزارة التموين أن آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025 هو 15 رمضان 1446 هـ، ما يستوجب على المستفيدين سرعة التوجه إلى المنافذ التموينية قبل انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الدعم الإضافي.

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