إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 وطرق التظلم للمستبعدين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انتهاء مراجعة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بدءًا من الثلاثاء 18 مارس 2025، لإبلاغهم بنتيجة طلباتهم وما إذا كانت مطابقة للشروط أم لا، مع توضيح الخطوات التالية الواجب اتباعها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

إجراءات التظلم للمستبعدين من المبادرة

للأشخاص الذين لم تنطبق عليهم الشروط ويرغبون في تقديم تظلم، يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فرصة إعادة النظر في الطلبات من 23 مارس حتى 24 أبريل 2025، وفقًا للخطوات التالية:

1. تقديم التظلم إلكترونيًا

يمكن للمستبعدين تقديم تظلمهم من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط: www.shmff.gov.eg

يتوجب على المتقدم تسجيل الدخول بحسابه الشخصي وتحديد سبب التظلم.

يتم رفع المستندات المطلوبة لتوضيح موقفه وتصحيح أي بيانات قد تكون غير مكتملة أو غير صحيحة.



2. استكمال المستندات المطلوبة

يجب على المتظلم التأكد من تقديم جميع الوثائق الداعمة لموقفه، مثل إثبات الدخل، عقود العمل، شهادات التأمين الاجتماعي، أو أي مستند رسمي يثبت الأهلية للحصول على الوحدة السكنية.

أي نقص في المستندات قد يؤدي إلى رفض التظلم.



3. مراجعة الطلب من قِبل الصندوق

بعد تقديم التظلم، سيقوم فريق مختص في الصندوق بمراجعة الأوراق المدعمة للطلب.

في حال قبول التظلم، سيتم إبلاغ المواطن برسالة نصية SMS تفيد بإعادة إدراجه ضمن قائمة المستفيدين.

أما في حال الرفض النهائي، فسيتم رد مقدم الحجز خلال 14 يومًا من تاريخ إعلان الرفض.



إجراءات أخرى للمتقدمين غير المسجلين إلكترونيًا

بالنسبة للأشخاص الذين دفعوا مقدم الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، سيتم إتاحة فرصة جديدة لهم للتسجيل ورفع المستندات خلال فترة التظلمات نفسها، ليتم فحص طلباتهم وإتاحة فرصة أخرى لهم للحصول على الوحدة.

ماذا بعد انتهاء التظلمات؟

بعد انتهاء المدة المحددة للتظلمات، سيتم إخطار المواطنين الذين لم يتم قبول طلباتهم بسحب مبالغ مقدم الحجز خلال 14 يومًا عبر مكاتب البريد.

سيتم ترتيب أولويات الحاصلين على الوحدات وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، مع إتاحة الفرصة لمن لم يقع عليهم الاختيار لاسترداد أموالهم خلال 30 يومًا من إعلان النتائج النهائية.



لمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكن متابعة الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على أرقام خدمة العملاء: 5999 - 5777 - 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.

اقرأ أيضاً:

شقق الاسكان الاجتماعي.. تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر

موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5 وخطوات الاستعلام بالتفصيل