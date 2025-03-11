رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2025 وإجراءات التظلم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن بدء الإعلان عن نتائج تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي في 8 فبراير 2025. وستتم عملية نشر النتائج بشكل تدريجي وفقًا للمناطق السكنية المختلفة.

وأوضح الصندوق أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى الأرقام المسجلة لدى المتقدمين أثناء عملية التقديم، تتضمن تفاصيل قبول أو رفض الطلبات مع بيان الأسباب.

ويعرض لكم الموجز موعد نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025 وخطوات التظلم وأيضًا رابط الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن حالة طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق ( اضغط هنا ). اختيار "الاستعلام عن طلبات التخصيص". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. النقر على "استعلام" لمعرفة نتيجة الطلب.

إجراءات التظلم على نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025

في حالة رفض الطلب، يتيح الصندوق فرصة لتقديم تظلم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق ( اضغط هنا ). اختيار "تقديم تظلم" من الصفحة الرئيسية. إدخال الرقم القومي ورقم الطلب. توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات الداعمة إن وجدت.

معايير تحديد الأولوية في نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025

يتم ترتيب المتقدمين وفقًا للأولوية التالية:

المتزوج ويعول.

الأرمل/الأرملة ويعول.

المطلق/المطلقة ويعول.

المتزوج ولا يعول.

الأعزب.

تُمنح الأولوية للأسر ذات العدد الأقل، وفي حالة التساوي يُفضل الأكبر سنًا.

متابعة الطلبات لموعد نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2025

يمكن للمتقدمين متابعة طلباتهم والتواصل مع الصندوق عبر:

الصفحة الرسمية على فيسبوك.

الموقع الإلكتروني للصندوق.

الاتصال بمركز خدمة العملاء على الأرقام المخصصة.

آلية سداد الأقساط لشقق الإسكان الاجتماعي 2025

بعد إعلان نتائج التقديم، يُطلب من الفائزين البدء في استكمال الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن:

سداد مقدم الحجز: يتم تحديد قيمة المقدم وفقًا لنوع الوحدة السكنية ومساحتها، ويُسمح بسداده من خلال البنوك المتعاقدة مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

تحديد قيمة القسط الشهري: تُحدد هذه القيمة بناءً على دخل المتقدم الشهري، مع إتاحة خيار التقسيط على فترات تصل إلى 30 عامًا وفقًا لنظام التمويل العقاري المدعوم.

متابعة التحديثات: يُنصح المقبولون بمتابعة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بمواعيد استلام الوحدات وإجراءات التمويل العقاري.

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