نتيجة سكن لكل المصريين 5.. أكمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملية فرز ملفات المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

موعد إرسال رسائل نتائج الفرز للمتقدمين في سكن لكل المصريين 5

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، توضح موقف الطلب المقدم، سواء كان منطبقًا أو غير منطبق، مع توجيهات حول الخطوات المقبلة.

إحصائيات عدد المتقدمين في سكن لكل المصريين 5

استكمل الصندوق فرز جميع الملفات في فترة زمنية قياسية، نظرًا للعدد الكبير من المتقدمين، كالتالي:

الإسكان تزف أنباء سارة بشأن نتيجة سكن لكل المصريين 5

قام 762 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط.

سدد 589 ألف مواطن مقدمات الحجز.

سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

موعد وطريقة تقديم التظلمات في سكن لكل المصريين 5

أتاح الصندوق فرصة التظلم للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، إذ يستمر التقديم لمدة شهر، من 23 مارس حتى 24 أبريل 2025، وذلك لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، مما يمكنهم من الاستمرار في المبادرة.

فرصة جديدة للمتقدمين المتأخرين عن التسجيل الإلكتروني

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء الذين سددوا مقدمات الحجز ولكن لم يسجلوا عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة المخصصة.

وسيتاح لهم التسجيل ورفع المستندات خلال نفس فترة التظلمات، ليتم فرز طلباتهم وإتاحة التظلم لهم في حال عدم انطباق الشروط.

الإسكان تزف أنباء سارة بشأن نتيجة سكن لكل المصريين 5

إجراءات استرداد مقدم الحجز في سكن لكل المصريين 5

بعد انتهاء فترة التظلمات، سيتم إخطار المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بإمكانية استرداد المبالغ المسددة عبر مكاتب البريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلان الرفض.

أما المتقدمون الذين لم يتم إدراجهم ضمن الأولويات بسبب قلة عدد الوحدات المتاحة، فسيتمكنون من استرداد أموالهم خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان موقفهم.

بدء الاستعلام الميداني في أماكن وحدات سكن لكل المصريين 5

انطلق الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدات في المناطق التي تم الإعلان عن جاهزيتها، ومنها:

أبوتشت (بلاد المال بحري، بلاد المال قبلي)

إدفو، أرمنت (أبو قليعي، الريانية)

إسنا الشغب، البداري، الحمام، الطود، القرنة (الضبعية)

الكوثر المنطقة الصناعية، المنيا المطاهرة، الوقف، بني مزار (ابطوجه، أبوجرج)

جزر القطوري – العياط، جهينة (نجع الحويج، نجع حميد)

دمشقين، ساحل سليم المطمر، شدموه، طهطا الشيخ رحومة

قوص (العقب، العليقات)، كوم أمبو، مركز السادات (بديل الدير، الخطاطبة، الصوامع، الأخماس)

منفلوط (الحما، العتامنة)، أخميم الجديدة

وأوضحت مي عبد الحميد أن نظام الأولويات لم يُطبق في هذه المناطق نظرًا لقلة عدد المتقدمين مقارنة بعدد الوحدات المطروحة.

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لمعرفة نتائج الفرز

يمكن للمتقدمين متابعة مستجدات المبادرة عبر المنصات الرقمية الرسمية للصندوق:

كما يمكن التواصل عبر مركز خدمة العملاء من خلال الأرقام: 5999 – 5777 – 1188 من الهاتف المحمول، و090071117 من الخط الأرضي.

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رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2025 وإجراءات التظلم