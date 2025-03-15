حالات سداد ثمن شقق الإسكان للمصريين بالخارج بالجنيه المصري والدولار

شقق الإسكان للمصريين بالخارج .. تعد مشروعات الإسكان في مصر من المبادرات الكبرى التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين من جميع الفئات، سواء داخل مصر أو خارجها.

ومن بين هذه المبادرات، توفر وزارة الإسكان فرصة لحجز شقق الإسكان للمصريين بالخارج في مشروعات الإسكان المختلفة عن طريق سداد ثمن الوحدات السكنية بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، وذلك وفقًا لعدد من الشروط والآليات المحددة.

ويعرض لكم الموجز حالات سداد ثمن شقق الإسكان للمصريين بالخارج بالجنيه.

شقق الإسكان للمصريين بالخارج

ومن أنواع السداد لشقق الإسكان للمصريين بالخارج الآتي:

تتيح وزارة الإسكان سداد ثمن شقق الإسكان للمصريين بالخارج باستخدام الجنيه المصري في حال تم تحديد سعر الوحدة بالجنيه المصري، وفي هذه الحالة، يتم سداد الدفعة المقدمة التي تقدر بنسبة 30% من قيمة الوحدة، وتتم السداد بالدولار الأمريكي، مع السماح بسداد باقي المبلغ على أقساط سنوية متساوية تمتد على ثلاث، خمس، أو سبع سنوات، حسبما يختار المتقدم. يتم احتساب الفوائد البنكية على القسط وفقًا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي المصري في وقت طرح المشروع، بالإضافة إلى مصاريف إدارية بنسبة 5%.

البديل في حالة سداد شقق الإسكان للمصريين بالخارج بالدولار الأمريكي

إذا تم تحديد سعر الوحدة بالدولار الأمريكي، يتم دفع الدفعة المقدمة بالنقد الأجنبي، بينما يتم سداد باقي المبلغ على أقساط سنوية، وفقًا لفائدة الشهادات الدولارية السارية في البنوك الحكومية وقت الطرح، كما يتم فرض غرامة تأخير في حال عدم السداد في الوقت المحدد.

الشروط الخاصة بالتقديم:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مقيمًا بالخارج وألا يقل عمره عن 21 عامًا، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية بناءً على سعر المتر المربع، ويتم السداد بعملة الدولار الأمريكي، ومن المهم أن يتم تحويل مبلغ مقدم الحجز بعملة الدولار خلال الفترة المحددة.

التسهيلات والمزايا:

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل حصول المصريين المقيمين في الخارج على وحدة سكنية في بلدهم بأسعار معقولة، مع تقديم حلول سداد مرنة تتناسب مع ظروفهم، كما أن تقديم هذه الوحدات السكنية بأسعار تنافسية وسهولة السداد يساعد في تحسين القدرة المالية للمواطنين المصريين بالخارج، مما يساهم في تعزيز استثمارهم في السوق العقاري المصري.

وتعتبر هذه المبادرة من وزارة الإسكان فرصة للمصريين في الخارج للحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة، مع تسهيلات في السداد بما يضمن الراحة والمرونة للمتقدمين.

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