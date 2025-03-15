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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

بدء صرف معاش تكافل وكرامة اليوم مع زيادة 300 جنيه كمنحة رمضان

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة

صرف معاش تكافل وكرامة.. في خطوة هامة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين، مع زيادة قدرها 300 جنيه كمنحة رمضان.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين في الشهر الفضيل، حيث يتم تحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للمستفيدين أو عبر ماكينات الصرف الآلي، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول صرف معاش تكافل وكرامة.

باقي ساعات قليلة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2025 بزيادة 300 جنيه منحة رمضان - القاهرة تايمز - القاهرة تايمز
صرف معاش تكافل وكرامة

صرف معاش تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025، للمستفيدين الذين يبلغ عددهم نحو 4.7 مليون أسرة، أي ما يعادل حوالي 22 مليون مواطن.

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وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أنه سيتم صرف المعاش اليوم مع الزيادة الجديدة التي تبلغ 300 جنيه، مما يعكس زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه في العام المقبل، مقارنة بـ40 مليار جنيه في العام الحالي.

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة غدًا
صرف معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 اعتبارًا من اليوم السبت 15 مارس، وذلك عبر المنافذ المعتمدة مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل المقبل، وذلك بشكل دائم، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة تحديات أعباء المعيشة.

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صرف معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، الراغبين في الاستعلام عن حالة بطاقاتهم (سواء كانت سارية، متجمدة، أو موقوفة)، اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من (هنا).
اختر خيار "الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة" باستخدام الرقم القومي.
أدخل الرقم القومي الخاص بك، الذي يتكون من 14 رقمًا، في الخانة المخصصة لذلك.
اضغط على زر "استعلام".
ستظهر نتيجة الاستعلام على الفور، موضحة حالة البطاقة للمستفيد.

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صرف معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ يمكن من خلالها صرف الدعم النقدي للمستحقين، ومن أبرز هذه المنافذ:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من قبل الوزارة.

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