مموعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن طرق الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة في العام الحالي 2025 وشروط الحصول عليه، مما جعل ذلك العديد من المواطنين المستحقين للمعاش عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025.

وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025

وتبدأ أيضاً وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025، وذلك من يوم السبت الموافق 15 مارس.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، موقع إلكتروني، يستطيع من خلال المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، وذلك يكون عن طريق الضغط هنــــــــــا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

- أولا قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا.

- ثم انقر على معاش تكافل وكرامة.

- وبعد ذلك أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- وبعدها اضغط على أيقونة استعلام.

- والآن سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

- وفي هذه الخطوة في حالة رفض الطلب يمكن الاطلاع على أسباب الرفض.

- وأخيراً يمكن للمواطن أن يتقدم بشكوى عن طريق الضغط على أيقونة «تقديم شكوى».

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

- وأيضاً منافذ الصرف الإلكتروني التي تعتمدها الوزارة.

وإليكم الفئات المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- الأرامل والمطلقات.

- وبالإضافة إلى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

- وأيضاً الأيتام يمكنهم الحصول على معاش تكافل وكرامة.

إليكم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- في البداية يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.

- ويجب أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة.

- وأيضاً يجب ألا يتقاضى المتقدم أجرًا تأمينيًا يزيد عن 400 جنيه.

- ومن الممكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقديم للحصول على المعاش.

- ويلزم أن يكون المتقدم لا يمتلك أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.

- وأيضاً يجب ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفين في وظائف حكومية أو خاصة.

- وأخيراً يلزم أن يكون لدى الأسرة أطفال من 6 إلى 18 سنة مقيدين في المدارس، بحضور لا يقل عن 80%.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2025

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