تكافل وكرامة بالرقم القومي ٢٠٢٥.. يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية للمواطنين الأكثر احتياجًا، حيث يتم صرف المساعدات شهريًا في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي.

وتستهدف هذه المساعدات الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مختلف أنحاء الجمهورية ومن أجل تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات برنامج تكافل وكرامة خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة للاستعلام والشكاوى عبر الإنترنت، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي ٢٠٢٥.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

من خلال هذه البوابة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن بياناتهم في برنامج تكافل وكرامة أو تقديم شكاوى بخصوص أي مشكلات تواجههم. للوصول إلى البوابة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: موقع وزارة التضامن الاجتماعي. إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الحقل المخصص لذلك. الضغط على زر "استعلام" للحصول على تفاصيل البيانات الخاصة بالمستفيد. في حال وجود أي مشكلة أو رغبة في تقديم شكوى، يمكن متابعة التعليمات المقدمة على الموقع.

تكافل وكرامة

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي ٢٠٢٥

للتسجيل في برنامج "تكافل وكرامة" والحصول على الدعم، يجب أن يستوفي المواطن الشروط التالية:

عدم امتلاك عقار أو أكثر بخلاف مسكنه الشخصي.

عدم امتلاك محل تجاري مسجل أو غير مسجل.

عدم امتلاك ثلاث رؤوس من الماشية أو أكثر للتجارة.

عدم العمل في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بأجر منتظم مع اشتراك تأميني.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي ٢٠٢٥

للتقديم في البرنامج، يجب على المواطن تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية المطلوبة، وهي:

بطاقة الرقم القومي سارية للأفراد الذين يبلغون 18 سنة أو أكثر، مع عنوانهم الحالي.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة (شهادة كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة تحت سن 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة المسجل عليها اسم مكتب التموين (إن وجدت).

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين في الجامعات.

جدير بالذكر ان، برنامج تكافل وكرامة يعد من أهم أدوات الدعم الاجتماعي في مصر لعام 2024، ويساعد الأسر الأكثر احتياجًا في توفير حياة كريمة، ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن بياناتهم وتقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بشرط استيفاء الشروط اللازمة وتقديم الأوراق المطلوبة بشكل كامل.

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