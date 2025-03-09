موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وبدء تطبيق الحد الأدنى الجديد

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، تزامنًا مع بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بينما خصصت خمسة أيام لصرف الرواتب الشهرية، وثلاثة أيام أخرى لسداد المتأخرات المستحقة.

أوضح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر مارس سيبدأ اعتبارًا من 23 مارس، بينما يتم صرف المستحقات المتأخرة في أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للمعلمين

بدأت وزارة التربية والتعليم في صرف رواتب المعلمين اعتبارًا من يوم الأحد 23 مارس 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لشركات البترول

تبدأ شركات البترول الحكومية صرف رواتب العاملين لديها يوم الخميس 20 مارس 2025، في موعد مبكر عن المعتاد، الذي كان محددًا لها يوم 22 مارس 2025, وتشمل:

الإسكندرية للبترول

مصر للبترول

العامرية للبترول

البتروكيماويات المصرية

التعاون للبترول

ومن المقرر أن يتم صرف روات شركات البترول في القطاع الاستثماري والمشترك، مثل بتروجيت وأموك وأنربك وميدور وأسبك وأبروم وأكبا وإيلاب, يوم الأحد 23 مارس 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

موعد صرف معاشات أبريل 2025

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أبريل 2025 في الأول من أبريل، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور

أعلن وزير المالية عن حزمة من الزيادات في المرتبات والمعاشات، مشيرًا إلى أنها تعد الأعلى في السنوات الأخيرة, بينما أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.

قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور والمعاشات

يستعرض “الموجز” فيما يلي قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور والمعاشات, كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

85 مليار جنيه إجمالي تكلفة زيادات الأجور.

10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.

15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.

400 جنيه زيادة في علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه.

300 جنيه علاوة قطعية لكل العاملين في الدولة ولكل الدرجات.

500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

تخصيص موازنات إضافية للجهات الحكومية المختلفة لتلبية احتياجاتها.

زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.

رفع الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة إلى 1100 جنيه، مع زيادات تصل إلى 1600 جنيه لباقي الدرجات.

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