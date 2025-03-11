الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وقيمة الزيادة الجديدة

تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ، ويتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة ، وهو ما يستعرضه الموجز في هذا التقرير وكذلك قيمة الزيادة الجديدة .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 مارس 2024 من خلال ماكينات الصراف الآلي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 من خلال :

ـ زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالضغط هنـــــــا ثم اختيار خدمة الاستعلام .

ـ إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

ـ الضغط على زر استعلام.

خطوات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

منحة استثنائية لمعاشات تكافل وكرامة برمضان

ومن المقرر صرف منحة استثنائية لأصحاب معاشات تكافل وكرامة خلال شهر رمضان ، حيث أكد وزير المالية أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان المبارك؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

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